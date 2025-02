Policajt mal v obci pod Tatrami fackovať rómske deti priamo v triede základnej školy

V obci Stráne pod Tatrami malo pred dvoma týždňami prísť k útoku policajta na rómske deti. Podľa výpovede štyroch rómskych chlapcov vo veku od 11 do 13 rokov, si ich policajti volali po jednom do triedy. Podľa výpovedí malo dostať facku aj jedno dievča. Na prípad upozornil poslanec za Hnutie Slovensko Peter Pollák na sociálnej sieti.

Podľa výpovede mal dvom chlapcom dať policajt oblečený v uniforme najskôr facku. „Pýtal sa, čo sa stalo, čo robíme učiteľke. Povedal som, že nič nerobím. A on mi dal facku,“ uviedol jeden z chlapcov.

Ďalšiemu údajne policajt facku nedal, no stlačil mu ruky a kopol ho do nohy. „Jeden chlapec vyšiel von a mal prerezané pery. Veľmi mu šla krv,“ vyjadril sa k údajnému útoku ďalší napadnutý žiak.

Podľa výpovede chlapca, ktorý z učebne vyšiel s prerezanou perou, im dal policajt po dve facky. Chlapec mal na odporúčanie policajta následne doma a u riaditeľky povedať, že peru ma rozťatú z dôvodu, že žul žuvačku a kusol si do pery.

Okrem toho sa ich mal policajt pýtať, koľko majú rokov a až potom im mal dať facku. V čase útoku sa mali v miestnosti nachádzať dvaja policajti, no zbiť ich mal len jeden. Podľa výpovede jedného z chlapcov mal druhý policajt upozorňovať kolegu, aby ich nebil, lebo z toho budú problémy.

Dievča malo dostať facku do operovaného ucha

Obeťou policajta malo byť aj dievča, policajt jej údajne dal slabú facku. Tú mal smerovať na ucho, ktoré mala operované, a preto s ňou po útoku údajne matka navštívila aj lekára.

Policajt mal matke dievčaťa dať aj osobné identifikačné číslo, ktoré má na uniforme. Mal jej povedať, že ak chce, nech ho ide udať, že má na to právo.

„Pýtala som sa ho, prečo to urobil, či má na to ako policajt právo. Povedal mi, že na to nemá právo a ak chcem, nech ho idem udať. Išla som a tam nás prehovárali tí policajti. Oni už o všetkom vedeli a povedali nám, že nemáme veriť deťom,“ uviedla matka, ktorá šla na políciu.

Policajti mali matke počas podávania trestného oznámenia povedať, že je to slovo policajta proti slovu detí. Matka priznala, že deti v škole neposlúchajú, no myslí si, že policajt nemá právo ich biť. Rodiny žiadajú o prešetrenie prípadu.

Podľa poslanca Polláka v tomto prípade zlyhala aj škola. Tá podľa jeho slov nemá dovoliť, aby sa deti dostali do rúk policajta, aby mi mohol biť.

„Žiadny policajt nemôže byť zatvorený s deťmi v nejakom kabinete, aby s nimi bol bez dozoru rodičov alebo učiteľa a vyhrážal sa im, strašil ich alebo ich nebodaj bil,“ doplnil Peter Pollák.

Prípad preverí inšpekcia

„Na sociálnych sieťach je zverejnené video, v ktorom osoby spochybňujú služobný postup polície. Vedenie Policajného zboru iniciatívne konalo a začalo preverovať okolnosti udalosti. Záleží nám na dôvere v Policajný zbor, a preto sa zaoberáme každým podnetom. Tak to je aj v tomto prípade. Ihneď po oboznámení sa s touto udalosťou sme prijali potrebné opatrenia. Na príslušnom policajnom oddelení bola nariadená bezodkladná kontrola, ktorá aktuálne prebieha, a preto nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Prípad bol zároveň postúpený Úradu inšpekčnej služby,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová.

Portál Prešovak.sk kontaktoval aj ZŠ a MŠ Stráne pod Tatrami, v ktorej sa mala udalosť odohrať. Ako uvádza web, riaditeľka školy sa vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a citlivosť prípadu odmietla vyjadriť.