Kritizoval Fica aj Pellegriniho a popieral zmenu klímy. Novým ministrom športu má byť starosta z Očovej. Kto je Rudolf Huliak?

Rudolf Huliak má na dosah pravdepodobne vrchol svojej politickej kariéry – ministerstvo. Síce nie životného prostredia, po ktorom túžil už od roku 2023, no stále je to ministerská stolička. Zasadnúť by na nej mohol po roku koaličnej krízy a na čele ministerstva cestovného ruchu a športu nahradiť Dušana Keketiho (nom. SNS). Starosta Očovej, ktorý kedysi hovoril, že Ficovi voliči si nezaslúžia slušný život, čaká na rozhodnutie prezidenta vymenovať ho za najnovšieho člena Ficovej vlády. Kto je Rudolf Huliak?

„Jeho otec bol môj veľmi dobrý kamarát. Spolu sme striekali autá, bol lakýrnik. Mal dielňu, potom to po ňom prevzal Rudo. Krivého slova na neho nemáme, spýtajte sa hocikoho v dedine,“ opísal Pravde svojho starostu istý Očovčan v roku 2023. „Mohol by byť trochu diplomatickejší a vážiť slová, to je pravda, no nemožno mu uprieť, že má prehľad. Je to múdry človek, rozumný chlap,“ doplnili miestni.

Keď v októbri 2023 vznikala koalícia na čele s premiérom Robertom Ficom (Smer), Rudolf Huliak sa stal jej členom zo 150. miesta na kandidátke SNS. Volilo ho temer 60-tisíc občanov, čím sa započal príbeh vládneho trojlístka, ktorý aj pre jeho rozhodnutia a hádky s partnermi čelí vážnej kríze. Ako pre Pravdu uviedol politológ Miroslav Řádek, táto vláda „už pred sebou nemusí mať veľmi dlhú existenciu“. No napriek tomu sa do nej Huliakovo meno zrejme zapíše.

Kritizoval Pellegriniho aj Fica

Jedným z najznámejších stupienkov na rebríčku politickej kariéry Huliaka sa stal moment, keď na tlačovej besede SNS začal vulgárne nadávať poslankyni Progresívneho Slovenska (PS) Lucii Plavákovej. „Táto žena si nezaslúži nič iné, len pomenovanie suka,“ uviedol s tým, že ju za ženu ani nepovažuje. Zdvihla sa vlna kritika, no Huliak argumentoval, že vulgárne to podľa neho nebolo a vraj len použil „výrok zo živočíšnej ríše“. Nakoniec však uznal, že označiť tak poslankyňu nebolo namieste.

Ďalej sa do pamäti zapísal napríklad status na sociálnej sieti z roku 2021, keď Huliak opisoval, ako Fico a Pellegrini patria medzi zodpovedných za to, že Slovensko je „v takom srabe“. A kto Ficovi znova uverí, „si slušne žiť asi nezaslúži“, doplnil.

V televízii Slovan sa zas Huliak pred voľbami venoval otázke sexuálnej orientácie súčasného prezidenta a vtedajšieho predsedu Hlasu Petra Pellegriniho. „Líder jednej z najväčších strán, všetci o ňom vedia, nepriznáva sa k tomu, to je tiež u mňa istý alibizmus, špinavosť, zavádzanie, prečo sa neprizná? Ak raz mám jamky v lícach, môžem mať aj gule povedať, čo som,“ rečnil zrejme budúci minister.

Ťažko sa zabúda aj napríklad na jeho predpovede budúcnosti, v ktorých do roku 2030 zanikne Slovenská republika a rozdeliť si nás vraj majú Česi, Poliaci a Maďari. Alebo že sa z nás stane masívna základňa NATO a podobne. Okrem toho označoval medvede a vlky za biologické zbrane Bruselu, ktoré mali mať za úlohu ničiť slovenský vidiek.

Počas svojho pôsobenia v Národnej rade (NR) SR sa preslávil aj „experimentom“, ktorý sám zverejnil na sociálnej sieti. Na videu sa ukázal, ako fajčí vo svojej kancelárii v budove parlamentu a dym vyfukuje do terária s rastlinou. Tvrdil, že odkedy to praktizuje, rastline sa darí dobre.

„To vážne funguje, veď ona išla chcípnuť a teraz ide roztlačiť ikebanu,“ opísal svoj pokus a snažil sa tým dokázať, že oxid uhličitý rastlinám neškodí. Okrem iného bol problém v tom, že v priestoroch NR SR sa fajčiť nesmie.

Politická kariéra

Keď sa vrátime ku kariérnemu rebríčku Rudolfa Huliaka, jeho prvým stupienkom sa stalo hnutie Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Zaň v roku 2020 neúspešne kandidoval do parlamentu, v portfóliu mal témy okolo vody, pôdy, lesa, premnožených medveďov a národných parkov.

Začínajúci politik Huliak ale sám neskôr priznal, že jemu blízke otázky v hnutí nerezonovali. Stihol ešte vtedajších členov Milana Uhríka a Milana Mazureka označiť za fašistov a s dnes už bývalým poslancom Európskeho parlamentu Miroslavom Radačovským si založil stranu Patriot. Z nej po krátkom čase odišiel, podľa Petra Sokola z Národnej koalície to bolo pre politické nezhody.

Ako Sokol spomínal pre Aktuality, Huliaka preto sám pozval do Národnej koalície, ponúkol mu miesto predsedu a začala sa spolupráca, ktorá očovského starostu dostala až do NR SR. Na čelo obce vo zvolenskom okrese sa dostal v roku 2022, následne ešte skúsil šťastie v župných voľbách do čela Banskobystrického samosprávneho kraja, kde získal 11 percent.

Ďalším stupienkom sa stala spolupráca s Andrejom Dankom, v rámci ktorej ako nominant SNS získal miestenku v Národnej rade. Národniarom výrazne pomohol v kampani aj v konečnom volebnom výsledku a strane pred voľbami požičal takmer 220-tisíc eur. Sám sa totiž netají svojím majetkom, vysvetľuje, že od mlada podnikal a v okolí Očovej vlastní 169 hektárov lesa.

V rámci huliakovej Národnej koalície azda najviac rezonujú body jej volebného programu ohľadom budúcnosti Slovenska v NATO a Európskej únii (EÚ). Spomínala sa v nich ambícia z týchto inštitúcií vystúpiť a v rámci SNS chcela strana presadiť povinné referendum, v ktorom sa mali nad takouto možnosťou zamyslieť občania Slovenskej republiky.

Envirorezort

Ako pre Pravdu v októbri 2023 uviedol Juraj Lukáč z Lesoochranárskeho zoskupenia Vlk, „Zem prežila počas svojej histórie dopady kozmických telies či prudké klimatické zmeny“, no Rudolf Huliak to vidí inak. Práve realitu klimatických zmien opakovane popieral, tvrdil, že napríklad požiare v Grécku niekto úmyselne založil. Taktiež spochybňoval meranie teploty dokazujúce otepľovanie planéty a kritizoval zelenú politiku Európskej únie, pričom používal frázy ako „ekoteroristi z Bruselu“.

Keď sa v roku 2023 prekrúžkoval do parlamentu, SNS volala po tom, aby sa stal ministrom životného prostredia. Proti však bola prezidentka Zuzana Čaputová a Huliaka vymenovať odmietla. Bola presvedčená, že na to existovali ústavnoprávne dôvody.

„A to v takej intenzite, že nemôže zastávať post ministra životného prostredia, a to vzhľadom na zverené úlohy a poslanie ministerstva. Jeho vymenovanie by nedávalo záruku riadneho chodu tohto ústavného orgánu,“ uviedol v roku 2023 hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Proti Huliakovi sa postavili aj mnohí odborníci a predstavitelia organizácií zameraných na životné prostredie. V ich kritike sa opakovali práve výčitky, že nominant na ministra spochybňoval zmeny klímy. To Huliak následne začal popierať.

„Ja som povedal, že na základe klimatických zmien si z toho jedna strana spravila ideológiu, na základe ktorej chce zničiť národné hospodárstvo Slovenska, chce nás doslova a do písmena uvrhnúť späť do jaskyne,“ reagoval pre Pravdu.

Ministrom životného prostredia sa ale nakoniec stal nominant SNS Tomáš Taraba a Huliak predsedom Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Od októbra pritom čelil aj pokusom o odvolanie z tejto funkcie, či už pre výroky o poslankyni Plavákovej alebo pre fajčenie vo svojej parlamentnej kancelárii, pričom opozičná SaS upozorňovala, že šlo o porušenie zákazov a predpisov v budove NR SR.

Kríza a jej víťaz

Rudolf Huliak sa počas svojho pôsobenia v parlamente opakovane pripomínal v diskusných reláciách a jedným z jeho neslávnych momentov bol aj pád z pódia po skončení relácie STVR. Ten mu priniesol popularitu na satirických stránkach naprieč slovenským internetom.

Jedným z najvýznamnejším bodom jeho politickej kariéry sa však stala hádka so šéfom SNS Andrejom Dankom. Všetko to začalo práve neúspešným pokusom dostať Huliaka na čelo envirorezortu. Keď sa tak nestalo, predseda národniarov deklaroval, že Huliak sa k výkonu aj tak dostane. „Urobím všetko pre to, aby sa Rudo Huliak dotkol výkonu,“ vyhlásil Danko.

Situácia sa však nikam neposúvala a predseda Národnej koalície ďalej zasadal v parlamente. Nenaplnené sľuby sa prejavili v októbri 2024. Koalícia už v tom čase prechádzala krízou, ktorú odštartovali nezhody Danka s predstaviteľmi Hlasu. Po tom, čo sa Peter Pellegrini stal prezidentom, chýbal parlamentu predseda, a na novom kandidátovi sa strany nevedeli dohodnúť.

Post podľa koaličnej zmluvy pripadá Hlasu, no šéf SNS sa ho snažil získať pre seba. Získal aj istú podporu Smeru a Roberta Fica, no nakoniec do hry vstúpil Huliak, ktorý sa ani rok po Dankovom výroku stále výkonu nedotkol.

V októbri 2024 sa teda Huliak Dankovi vzoprel. Oznámil, že pri voľbe predsedu parlamentu podporí Hlas a začal požadovať zmenu názvu poslaneckého klubu SNS na Slovenská národná strana – Národná koalícia/Nezávislí kandidáti. Danko v reakcii hovoril, že je šokovaný a tieto kroky od Huliaka označil za zradu.

„Ani vo sne som neveril, že môj najvernejší kolega sa dohodne možno až s Pellegrinim. Poslanecký klub SNS si svoj názov nebude a nemôže meniť, pretože by to muselo schváliť plénum. Odmietam sa nechať vydierať,“ zdôraznil vlani predseda národniarov. Okrem iného uviedol, že k Huliakovi si v NR SR už nesadne.

Netrvalo dlho a klub SNS bol na pokraji rozpadu. Trojica poslancov okolo Huliaka – Národná koalícia tvorená ešte Pavlom Ľuptákom a Ivanom Ševčíkom – ho opustila. Poslanecký klub musí mať spravidla aspoň ôsmich poslancov a SNS následne jeden chýbal. Jej klub vďaka „prestupu“ Dušana Muňka zo Smeru prežil a Huliak a spol. tak zostali nezaradenými.

Opakovane síce deklarovali, že neprejdú do opozície a vládu budú naďalej podporovať, no viackrát s koalíciou nehlasovali a tak jej hrozilo, že v budúcnosti pre kroky huliakovcov zostane na najtesnejšej možnej parlamentnej väčšine. Tým podľa Tomáša Tarabu Huliak spáchal „politickú samovraždu“, ako uviedol koncom októbra 2024.

Starosta Očovej opäť požadoval envirorezort, jeho súčasné vedenie označoval za diletantské, no Taraba o tom nechcel ani počuť. Vyhlásil, že je „neskutočne lepší“ minister životného prostredia, ako by bol Huliak.

Následne však do hry vstúpili štyria rebelanti z Hlasu – Samuel Migaľ, Radomír Šalitroš, Ján Ferenčák a Roman Malatinec. Situácia sa už poriadne skomplikovala a na politickej scéne bol nečakaný prestup.

Protestujúci poslanec Malatinec totiž oznámil, že z Hlasu prechádza práve do Národnej koalície a z huliakovcov sa tak už stala štvorica. Následne čelil otázkam ohľadom volebného programu huliakovej strany, konkrétne jeho bodov o vystúpení z NATO a EÚ. „Ten program je pomerne starý, treba to zaktualizovať. S pánom Huliakom sme sa rozprávali, že Európska únia áno, aj NATO,“ reagoval Malatinec.

Tak migaľovci, ako aj huliakovci, začali robiť vláde problémy a Smer s Hlasom a SNS ich už museli počúvať. Reálne hrozilo, že koalícia si do najbližšej marcovej schôdze nezabezpečí parlamentnú väčšinu. Starosta Očovej naďalej túžil po mieste vo vláde, ideálne na vytúženom ministerstve životného prostredia, no toho sa Taraba nemienil vzdať ani začiatkom roka 2025.

Nakoniec do nekonečnej potýčky vstúpil premiér Fico a Hlasu s SNS dal do 17. februára ultimátum, aby spory vo vnútri svojich strán konečne vyriešili. Parlament v tom čase už nedokázal rokovať, čakali naň dôležité legislatívy, v čítaniach sa zasekli zákony aj voľby do rád vrátane Súdnej rady a z ústavného súdu sa už ozývala kritika, že situácia spôsobuje prieťahy v konaniach. Parlamentom prešli iba stavebný a zdravotnícky zákon.

Keď strany svojich vzbúrencov neupokojili, ku koaličnej zmluve podpísali dodatok, čím Smer získal od SNS politický vplyv nad ministerstvom cestovného ruchu a športu a od Hlasu zas nad ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI).

Práve rezort športu sa Fico rozhodol venovať práve Rudolfovi Huliakovi a zabezpečiť tak koalícii najtesnejšiu parlamentnú väčšinu so 76 poslancami. Ak prezident Pellegrini starostu Očovej vymenuje, postu na čele obce sa Huliak bude musieť vzdať. No predsa len sa dotkne výkonu, aj keď zrejme nie tak, ako to chcel Andrej Danko.

Huliaka teraz pred vymenovaním čaká návšteva prezidentského paláca, kde sa stretne s Pellegrinim, aby mu objasnil svoj postoj k Európskej únii a NATO. Hlava štátu chce totiž vedieť, či šéf Národnej koalície zmenil názor ohľadom možného vystúpenia Slovenska z týchto inštitúcií.

Ministerstvo športu

Rezort aktuálne ešte stále vedie Dušan Keketi (nom. SNS), ktorý však o svoj post pravdepodobne príde v prospech Huliaka. Vznikol pritom len počas tejto vlády na žiadosť Andreja Danka. K jeho zriadeniu došlo v čase konsolidácie a opozícia ako aj mnohí experti tento krok hlasno kritizovali.

Čo sa týka rozpočtu, ten by mal predstavovať sumu zhruba 250 miliónov eur, pričom ďalších 100 miliónov eur by malo prísť z hazardu. „Rozpočet je aktuálne nejakých 250 miliónov eur, ale to sú rozpočty, ktoré sú už dnes alokované na jednotlivé ministerstvá. Tých 100 miliónov eur navyše z hazardu príde cez Všeobecnú pokladničnú správu (VPS),“ priblížil Keketi, ktorého prezidentka vymenovala do funkcie 26. januára 2024.

Pod Keketiho vedením rezort rozdelil svoje výzvy na dve časti. V rámci cestovného ruchu sa zameral na štyri oblasti, napríklad na zvýšenie počtu turistov zo zahraničia k rekordnej úrovni pred pandémiou. Mieri však aj na nové trhy v Škandinávii a Rumunsku.

V rámci športu bolo zase výzvou dosluhujúceho ministra presadzovať zákony o športe a zákone na podporu športu v podobe v akej sú predložené do parlamentu. Od novozriadeného ministerstva majú očakávania aj Slovenský futbalový zväz a Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). Dúfajú, že sa mu podarí presadiť športové zákony a bude iniciatívne prichádzať aj s návrhmi s presahom na iné rezorty.

Podľa Pavla Ľuptáka z Národnej koalície sa rezort mediálne prezentuje, ako by bol najmä o športe, no hlavný príjem Slovenska vidí v cestovnom ruchu. „Tam je potenciál 10 a viac miliárd eur ročne,“ uviedol poslanec. Čo sa týka Huliaka na poste ministra, v rámci Národnej koalície je snaha presadzovať vrcholové riadenie a to tak, že kolektív si ani neuvedomuje, že je riadený, hovorí jeho kolega.

„Toto je vrchol riadenia. Nie príkazy, zákazy, úloha, termín a umývanie hláv podriadených. My sa snažíme takéto riadenie presadzovať. Umenie viesť rezort je predovšetkým byť dobrý politik, vytvoriť si kolégium ministra a počúvať, čo hovoria odborníci. Minister robí rozhodnutia a to, či budú správne, je na jeho inteligencii,“ uviedol Ľupták ohľadom Rudolfa Huliaka.