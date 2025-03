Hrabko: Prezident by mal za okrúhly stôl pozvať všetky parlamentné strany

Ak sa chce prezident Peter Pellegrini ujať úlohy zjednocovateľa politickej scény pri kľúčových témach, mal by za okrúhly stôl pozvať zástupcov všetkých strán, ktoré na základe výsledkov parlamentných volieb postúpili do Národnej rady (NR) SR. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Pripomenul, že na zatiaľ posledný prezidentský okrúhly stôl venovaný našej zahraničnopolitickej orientácii nedostalo pozvánku hnutie Slovensko. „Nemôže si vyberať z politických strán, ktoré postúpili do parlamentu, že túto pozvem a túto nie. To je hneď odsúdené na neúspech,“ konštatoval.

Podľa Hrabka prezidentovu pozíciu pri plnení tejto úlohy spochybňuje aj fakt, že je stále čestným predsedom jednej z koaličných strán. „A po tretie, v politike sa nechodí s bubnom na zajace. Ak takéto niečo pán prezident chce robiť, má tému, tak najprv pošle svojich emisárov za emisármi politických strán a dohodnú sa,“ naznačil Hrabko.

Prezident už totiž avizoval, že zorganizuje okrúhly stôl koalície a opozície k potenciálnemu zvyšovaniu výdavkov na obranu, aby na najbližšom samite NATO mohol prezentovať čo najširší konsenzus. „Uvidíme, ako sa k tomu postavia ostatné, hlavne mimovládne strany. Ale takéto stretnutie podľa mňa nič nevyrieši, pôjde iba o akési oťukávanie, koľko by sme boli ochotní dať. Ale to, koľko bude treba, o tom nerozhodne Slovensko,“ poznamenal Hrabko.

Pre samotnú hlavu štátu bude podľa neho pri rokovaniach v NATO dôležitejší postoj vládneho kabinetu ako závery z rokovania za týmto okrúhlym stolom. „Ani prezident nemôže na summite rozprávať niečo, čo je v rozpore s výkonnou mocou, teda vládou a zámermi vlády,“ konštatoval.

Na margo riešenia koaličného problému so zabezpečením koaličnej väčšiny Hrabko povedal, že za ako-tak schodnú cestu by považoval dohodu, ktorá by podporu vládnej koalície vrátila na pôvodnú úroveň 79 poslancov. Ak by mala byť nižšia, osobne by považoval za efektívnejšie riešenie predčasné voľby v čo najbližšom termíne. „So 79 poslancami sa to dá skúsiť, aj to je tesná väčšina. Ale so 76 poslancami sa budú iba trápiť,“ povedal. Dodal, že opozičné strany nedokázali využiť problémy vládnej koalície a získať časť poslancov na svoju stranu. „Štítili sa tých ľudí, ktorí odišli, alebo začali trucovať,“ tvrdí Hrabko.

Zároveň pripomenul, že vládnej koalícii stojí viacero plánovaných zákonov, nedoriešená je situácia v Rade STVR a stále nie je zvolený predseda Národnej rady SR. „Nefunguje riadne ústavný súd, ktorému chýba člen,“ vymenoval Hrabko najbližšie úlohy, ktoré stoja pred Národnou radou SR.