Fico reaguje na roztržku v Bielom dome: Slovensko nepodporí Ukrajinu, aby mohla pokračovať vo vojne. Na summit ide s vlastnými návrhmi

Trump a Zelenskyj sa pohádali v Bielom dome Video

Predseda slovenskej vlády zopakoval, že nepodporí Ukrajinu ani finančne ani vojensky, aby mohla pokračovať vo vojne. „Ak tak urobia iní, budeme to rešpektovať," uviedol premiér. Doplnil, že Slovensko má podľa jeho slov výhrady k nereálnej stratégii „mier prostredníctvom sily“, ktorá má poslúžiť len ako dôvod na pokračovanie vojny na Ukrajine. „Ukrajina nebude nikdy taká silná, aby mohla rokovať z pozície vojenskej sily," mieni Fico.

Čítajte viac Trump sa vrátil k hádke so Zelenským: Neusiluje o mier, chce bojovať, bojovať, bojovať

Do záverov summitu EÚ (štvrtok 6. 3. 2025) navrhuje tiež nevyhnutnosť okamžitého prímeria, a to bez ohľadu na moment dosiahnutia konečnej mierovej dohody, čo podľa Fica prezident Zelensky a veľká časť členských krajín EÚ odmieta. Slovensko zároveň žiada, aby sa v záveroch objavila výslovná požiadavka opätovne otvoriť tranzit plynu cez Ukrajinu do SR a západnej Európy.

„Situácia je absurdná, plyn z východu na západ netečie, zato Ukrajina zhoršuje situáciu v Európe lebo odoberá európsky plyn. Ide o ruský plyn, za ktorý platí, čím financuje ruské vojenské potreby," napísal Fico na sociálnej sieti. Podľa jeho slov nie je možné zabezpečiť konkurencieschopnosť Európy, ak nebudú obnovené dodávky ruského plynu cez Ukrajinu. „Pomoc, ktorú v rôznych podobách EÚ a SR poskytujú Ukrajine, nemôže mať podobu jednosmerného cestovného lístka," doplnil slovenský premiér.

Čítajte viac Fico: Zelenského rozhodnutie nepoškodilo Rusko, ale Európu. Plyn musí znova tiecť cez Ukrajinu

Čítajte viac Fico: Samit v Bruseli je fórum pre iné názory, odmietam bojové porady

„Ak nebude na summite rešpektované, že sú aj iné názory ako len pokračovať vo vojne, vo štvrtok nemusí byť Európska rada schopná dohodnúť sa na záveroch k Ukrajine," doplnil Fico. Na záver dodal, že Slovenská republika rešpektuje potrebu zvyšovania obranyschopnosti Európy.

Čítajte viac Milý Volodymyr... Macron aj Tusk po hádke s Trumpom píšu Zelenskému slová podpory. Pridali sa aj iní

Zelenskyj v piatok predčasne odišiel z rokovania s Trumpom, ktorý napísal, že ukrajinský prezident nie je pripravený na mier. Predchádzala tomu ostrá výmena názorov medzi oboma lídrami v Oválnej pracovni Bieleho domu.