VIDEO: Čo prezradili gestá? Trump najprv kritizoval Zelenského oblečenie, potom mu buchol po rukách. Ukrajinský prezident reagoval obranne, napokon zvýšil hlas

Čo prezradila neverbálna komunikácia Trumpa a Zelenského? Video Odborník na komunikáciu Trubač hodnotí debatu Trumpa so Zelenským. / Zdroj: ta3

Založené ruky ukrajinského prezidenta, káravý prst a ruka amerického viceprezidenta i šéfa Bieleho domu. Volodymyr Zelenskyj sa posadil do kresla v Oválnej pracovni v oslabení. Proti nemu sedel Donald Trump i jeho pravá ruka J.D. Vance.

Žiadna uhladená diplomacia. Stretli sa dvaja kohúti na jednom smetisku. Už Trumpova poznámka smerom k Zelenskému na jeho odev naznačila, v akom duchu sa stretnutie ponesie, povedal odborník na to, čo sme videli na stretnutí v Bielom dome. Rokovanie, aké nemá obdoby. Podľa Trubača ide o dvoch excentrických lídrov, ktorých reč tela je výrazná a často prezrádza viac ako samotné slová.

Neverbálna komunikácia naznačovala súboj o dominanciu, pričom Trump sa snažil mať navrch. „Videli sme veľmi silnú gestikuláciu Donalda Trumpa, jeho zdvihnuté prsty, priame ukazovanie na Zelenského – to sú gestá dynamiky, ktoré naznačujú, že sa chce presadiť,“ vysvetlil Trubač. Spomenul aj to, že Trump pri prekrikovaní sa so Zelenským použil dotyky. „Buchol mu po rukách – nebolo to silné, ale naznačovalo to jeho prevahu,“ poznamenal odborník s tým, že Zelenskyj reagoval obranne. „Najskôr bol trpezlivý, ale potom sa už nedal a začal zvyšovať hlas. Pri takýchto stretnutiach na najvyššej úrovni to nie je bežné, nehovoriac o Bielom dome,“ dodal Trubač.

Celé stretnutie podľa Trubača ponúka fascinujúci pohľad na neverbálnu diplomaciu, kde gestá, mimika a postoj často povedia viac ako slová.

Trump a Zelenskyj sa pohádali v Bielom dome Video

Ukrajinský prezident prišiel na návštevu do Washingtonu, kde mal s americkým náprotivkom podpísať dohodu o ekonomickej spolupráci. Ich stretnutie sa však skončilo predčasne a Zelenskyj odišiel z Bieleho domu bez podpisu plánovanej ekonomickej dohody.

Čítajte viac Trump sa vrátil k hádke so Zelenským: Neusiluje o mier, chce bojovať, bojovať, bojovať

Francúzsky prezident Macron zorganizoval minulotýždňové stretnutie európskych lídrov v Paríži, schôdzku zvolal v reakcii na kontakty Spojených štátov a Ruska, ktoré vyvolali obavy, že Washington a Moskva plánujú o prímerí na Ukrajine čeliacej ruskej invázii rokovať bez Európanov. Túto nedeľu na ňu nadviaže britský premiér Keir Starmer v Londýne. Na summit o Ukrajine pozval viac ako desať európskych lídrov, vrátane predstaviteľov Česka, Nemecka, Francúzska či Talianska. Zástupca Slovenska sa nezúčastnil.

Čítajte viac Milý Volodymyr... Macron aj Tusk po hádke s Trumpom píšu Zelenskému slová podpory. Pridali sa aj iní

Európski štátnici sa usilujú o to, aby sa vo vojne na Ukrajine podarilo dosiahnuť stabilné prímerie, ktoré odradí Rusko od ďalšej agresie.