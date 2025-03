Kamenický: Konsolidácia na budúci rok sa bude blížiť k 2 miliardám eur

Konsolidačný balík sa musí podľa Kamenického navýšiť oproti pôvodným predpokladom o stovky miliónov eur. Tieto zmeny súvisia napríklad s revíziou plánu obnovy, požiadavkami na navyšovanie platov učiteľov, rizikami v zdravotníctve či kompenzáciami vysokých cien energií. Minister by uprednostnil v ďalšom roku adresnú energopomoc, na jej podobe sa však musí zhodnúť celá koalícia.

Kamenický: Konsolidácia pre budúci rok sa musí navýšiť o stovky miliónov eur Video

„Ja osobne budem navrhovať, aby sme oveľa viac konsolidovali na výdavkovej strane, to znamená na šetrení, na efektívnejšom vynakladaní peňazí. Priestor na príjmovej strane sa skutočne znižuje, zvyšovať stále dane sa nedá. Ale je tam určitý menší priestor na niektoré dane, na ktorých je zhoda, bavíme sa napríklad o dani z hazardu,“ priblížil Kamenický. Diskutovať sa bude podľa neho aj so samosprávami o tom, aby nemali dodatočné požiadavky na štátny rozpočet.

Čítajte viac Na budúci rok hrozí prudký rast cien energií. Plošné energodotácie si vyžiadajú obrovskú sumu

Viac o konkrétnych opatreniach v tejto chvíli šéf rezortu financií hovoriť nechce. „Ja dokedy nebudeme mať dohodu v rámci koalície, dovtedy nebudem hovoriť opatrenia. Takisto odmietam prístupy médií, že niekto vyhodí článok, že bude to a to a poďte to dementovať. Takto to proste nefunguje,“ zdôraznil.

Na potrebe ozdravenia verejných financií existuje zhoda, konštatoval opozičný poslanec a podpredseda finančného výboru parlamentu Marián Viskupič (SaS). Takisto je podľa neho potrebné priznať, že neexistuje konsolidácia, ktorá sa nedotkne ľudí. „Každá sa dotkne, aj tá najhoršia, akú ste vymysleli, sa dotkne a ešte viac. Jednoducho treba šetriť,“ podčiarkol.

Čítajte viac Štát v najbližších rokoch výrazne ušetrí. Dôchodky už nebudú rásť tak ako doteraz

Pripomenul, že súčasná vláda išla doteraz cestou zvyšovania daní a odvodov. Kritizoval novozavedenú daň z finančných transakcií, vyššiu daň z pridanej hodnoty (DPH) či najvyššiu firemnú daň zo všetkých postkomunistických krajín. „Toto je konsolidácia, ktorá zabíja slovenskú ekonomiku, zabíja krajinu. Normálne sa rozpadajú verejné financie,“ vyhlásil Viskupič.

Výdavky na obranu

Pri téme financovania výdavkov na obranu minister Kamenický uviedol, že Slovensko vie dať dve percentá HDP. Viskupič si myslí, že dve percentá sú aktuálne záväzkom Slovenska a nemáme peňazí nazvyš. Podstatné podľa neho je, aby všetky krajiny Severoatlantickej aliancie dodržiavali túto minimálnu hranicu. Poslanec tiež zastáva postoj, že SaS by sa mala na okrúhlom stole k výdavkom na obranu, ktorý zvoláva prezident SR Peter Pellegrini, zúčastniť.

Danko: Dve percentá HDP na zbrojenie sú maximálne, ktoré budeme v tejto vláde tolerovať Video

Voľba predsedu NR SR by sa mohla uskutočniť na budúci týždeň

Voľba predsedu Národnej rady (NR) SR by sa mohla uskutočniť na budúci týždeň, vyhlásil Kamenický. Opozičný poslanec Viskupič si myslí, že celá opozícia sa na voľbe nezúčastní.

„Podľa toho čo viem, mohlo by to prebehnúť. Pre nás je dôležité, aby bolo jasné, že je zhoda na nejakom mene a vtedy treba zabezpečiť, aby bola väčšina v Národnej rade, ktorá zahlasuje za meno, ktoré bude navrhnuté,“ uviedol Kamenický v relácii.

Čítajte viac Kritizoval Fica aj Pellegriniho a popieral zmenu klímy. Novým ministrom športu má byť starosta z Očovej. Kto je Rudolf Huliak?

Viskupič potvrdil, že SaS nepodporí Richarda Rašiho (Hlas) na pozíciu predsedu parlamentu. „Keď sa fakt starajú len o seba a svoje posty, nech si to koalícia zvládne sama,“ vyhlásil. Dodal, že v strane rešpektujú rozhodnutie opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) v téme voľby podpredsedu NR SR. Prípadného kandidáta z PS by podporili.

Ministrom investícii by mal byť jeden z trojice Migaľ, Šalitroš, Ferenčák

Novým ministrom investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie by mal byť jeden z trojice poslancov Samuel Migaľ, Radomír Šalitroš a Ján Ferenčák, povedal Kamenický. Koalícia podľa neho momentálne na základe dohody s poslancami kolo Rudolfa Huliaka disponuje 76 hlasmi v parlamente, ostáva tak ešte dohoda so spomenutou trojicou.

Čítajte viac Prvý krok z krízy von? Fico navrhol nového ministra, Pellegrini sa s ním chce najprv stretnúť

Pokiaľ ide Rudolfa Huliaka na poste ministra športu a cestovného ruchu, podľa Kamenického to nie je žiadny problém. „Keď tu mohol byť ministrom financií Igor Matovič, tak potom môže byť ministrom športu aj Rudolf Huliak,,“ skonštatoval minister. Doplnil, že on osobne bude rád, keď sa stabilizuje situácia v koalícii.

Opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS) podľa vlastných slov chápe, že Huliak chce mať podiel na moci. Podľa vlastných slov však nevníma z minulosti jedinú jeho aktivitu v oblasti športu alebo cestovného ruchu. „Oni si vyriešia svoj mocenský problém, ale toto nijako nepomôže občanom,,“ vyhlásil Viskupič

Chce byť Kamenický guvernérom NBS?

Vládna koalícia momentálne nerieši, kto by mal byť novým guvernérom Národnej banky Slovenska, povedal minister financií. Pripomenul, že aj keď súčasnému guvernérovi Petrovi Kažimírovi uplynie funkčné obdobie v júni, vo funkcii bude až do zvolenia svojho nástupcu. Podľa Kamenického je pritom možné, že sa Kažimír môže chcieť uchádzať o druhé funkčné obdobie.

V procese s Kažimírom bude možno rozhodovať Súdny dvor EÚ, jeho obhajca v tom však vidí naťahovanie Video

„Ja momentálne som ministrom financií,“ odpovedal Kamenický na otázku, či by mohol byť nástupcom Kažimíra. Úvahy o tom pritom označil za špekulácie. „V rámci koalície o takomto niečom sa nikto nebavil,“ zdôraznil Kamenický.

Podľa opozičného poslanca Mariána Viskupiča (SaS) je dôležité, aby nejaký guvernér NBS vôbec bol. Momentálne totiž NBS nemá ani jedného viceguvernéra. „Treba tieto veci riešiť,“ povedal Viskupič s tým, že nový guvernér by mal byť odborník a mal by byť všeobecne akceptovaný.

Viskupič zároveň pripomenul, že napríklad post predsedu parlamentu nie je obsadený už skoro rok. „Ja by som sa chcel dožiť nového guvernéra zavčasu a ideálne s čo najväčšou zhodou aj politickej, ale hlavne odbornej verejnosti,“ doplnil Viskupič.