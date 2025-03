Erik Tomáš: Koalícia už má 76 poslancov, blízko je aj dohoda o 79-ke

Dohodou so skupinou poslancov okolo Rudolfa Huliaka už vládna koalícia disponuje väčšinou 76 poslancov. Skonštatoval to v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas). Ako však doplnil, koalícia má stále potenciál mať aj 79 poslancov, keďže žiaden z pôvodne koaličných poslancov neoznámil, že ide do opozície.

„Tak treba sa pobiť o ten potenciál 79-ky,“ uviedol Tomáš s tým, že rokovania s poslancami okolo Samuela Migaľa by mali byť v stave blízko k dohode. „A možno už na budúci týždeň by mohla prebehnúť aj voľba predsedu parlamentu a riešili by sa aj ďalšie personálne otázky v parlamente a zároveň by mohli byť známi aj obaja ministri na tých uvoľnených miestach,“ zdôraznil Tomáš.

V prípade, že by sa z Rudolfa Huliaka stal minister športu a cestovného ruchu, na jeho miesto by do parlamentu nastúpil Miroslav Radačovský. Tomáš v tejto súvislosti povedal, že vzhľadom na jeho názory si nevie predstaviť, že by nepodporoval vládu. „Ale, samozrejme, s ním treba diskutovať,“ doplnil minister.

Minister Tomáš: Trinásty dôchodok je už svojim spôsobom legendárny Video

Opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) v tejto súvislosti zdôraznila, že najdôležitejšie je, aby parlament pracoval. „My už niekoľko mesiacov nepracujeme, parlament nie je uznášaniaschopný, návrhy sa posúvajú,“ skonštatovala.

Poslankyňa zároveň podľa vlastných slov nevidí, že by mala koalícia istú väčšinu 76 poslancov. Poukázala pri tom na to, že Radačovský sa vyjadril, že nevie, či vstúpi do nejakého poslaneckého klubu. „A naozaj povedal to, že bude nejakým jazýčkom na váhach,“ uviedla Bajo Holečková. Doplnila, že sa obáva, že parlament sa znovu ocitne v situácii, ako je teraz. „Že jednoducho tá väčšina v parlamente nebude,“ dodala.

Americký prezident Donald Trump sa stal Putinoviu podržtaškou a rezignoval na pozíciu lídra slobodného sveta, vyhlásila opozičná poslankyňa s poukazom na prístup Trumpa k ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Európa sa preto podľa poslankyne o svoju bezpečnosť musí postarať sama.

„Európa musí ukázať, že je sebavedomá, že sa začne starať o svoju bezpečnosť,“ skonštatovala Bajo Holečková. Zároveň uviedla, že Ukrajina, ktorá sa bráni ruskej agresii, bráni aj naše záujmy. „Pretože, kebyže sa nebráni, tak tu máme na hraniciach Rusko a sme priamym susedom Ruska,“ zdôraznila poslankyňa.

Trump a Zelenskyj sa pohádali v Bielom dome Video

Podľa ministra práce používajú liberálni politici slovo podržtaška vždy v nesprávnom význame. „Mne je napríklad sympatické, že pán Trump robí politiku – Amerika na prvom mieste,“ povedal s tým, že to isté uplatňuje aj súčasná slovenská vláda. „Že slovenské národnoštátne záujmy sú na prvom mieste,“ povedal Tomáš. Doplnil, že naším národnoštátnym záujmom je aj to, aby bol čo najskôr mier na Ukrajine.

Rusko podľa Tomáša z Ukrajiny dobrovoľne neodíde a tri roky zbrojnej pomoci Ukrajine túto situáciu nevyriešili. „A preto si musia za jeden stôl sadnúť pán Trump, pán Putin, pán Zelenský a, samozrejme, aj predstavitelia Európskej únie,“ doplnil Tomáš s tým, že prioritou je ukončiť rinčanie zbraní a snažiť sa dosiahnuť dohodu.