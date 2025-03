Koaličná kríza ľudí nezaujíma, tvrdí líder Hlasu. S rebelantmi vyjednáva Smer

Začiatok marca prináša pokračovanie koaličnej krízy a otázniky ohľadom budúcnosti vlády. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) avizuje, že s rebelujúcim poslancom svojej vlastnej strany Jánom Ferenčákom nevyjednáva, v rukách to má podľa neho premiér Robert Fico (Smer). Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka vládu kritizuje, varuje pred jej zlyhaním a na ceste von z krízy vidí predčasné voľby.

Vo štvrtok (27.2.) Fico na sociálnej sieti oznámil, že prezidentovi Petrovi Pellegrinimu odovzdal návrh na vymenovanie nového ministra. Spolu s tým hlava štátu obdržala aj podpisy štyroch poslancov deklarujúcich podporu koalícii.

Pellegrini prezradil, že adeptom na ministra je v premiérových očiach Rudolf Huliak (nezaradený) a uchádza sa o ministerstvo športu. V pondelok sa má starosta Očovej s prezidentom stretnúť a pred vymenovaním mu vysvetliť svoje postoje k vystúpeniu z Európskej únie a NATO, po čom volal v predvolebnom programe svojej strany Národnej koalície. Ak Pellegrini Huliaka vymenuje, koalícia si zabezpečí najtesnejšiu možnú väčšinu, teda podporu 76 poslancov.

Ľudí to podľa Šutaja Eštoka nezaujíma

Otázkou zostávajú rebelanti z Hlasu Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš, ktorí boli zo strany vylúčení, a Ján Ferenčák, ktorý je stále jej členom. Smer má právo vybrať nového ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), nad rezortom získal vplyv práve od Hlasu.

V kuloároch sa špekuluje, že v snahe zabezpečiť opätovnú podporu koalícii v podobe 79 poslancov by tento rezort mohol dostať jeden z rebelantov, najčastejšie sa hovorí o Ferenčákovi. Ten však naznačoval, že o post ministra záujem nemá a podľa informácií Pravdy od zdroja z prostredia koalície oň nestoja ani Migaľ so Šalitrošom.

„S migaľovcami vyjednáva len strana Smer. Dnes je v rukách predsedu vlády Roberta Fica, aby s nimi našiel dohodu a koalícia sa vrátila k 79 poslancom. Na to, v akom štádiu sú rokovania, sa musíte opýtať ich,“ uviedol predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok v nedeľu (2.3.) v reálcii ta3 V politike.

Neodpovedal na otázku moderátora, či je Ferenčák viac na strane Hlasu alebo migaľovcov ani na to, či má ambíciu stať sa ministrom. „Ja sa k tomu už nebudem vracať. Všetko, čom som povedal, za tým si stojím. Áno, my sme sa s nimi (migaľovcami, pozn. red.) rozišli a v súčasnosti s nimi rokuje Smer,“ doplnil Šutaj Eštok s tým, že ľudí to podľa neho nezaujíma.

Zlyhanie

Líder opozičného PS Michal Šimečka však na margo toho upozornil, že Národná rada (NR) SR riadne nezasadala od polovice decembra 2024 a čakajú na ňu návrhy zákonov predložené či už koalíciou alebo opozíciou.

„Vláda tragicky zlyháva v tom najzákladnejšom, čo chcela priniesť – pokoj a stabilitu. Dnes je to chaos, kšefty, hádky,“ uviedol Šimečka.

„V relácii bol absurdný moment, keď predseda Hlasu nevedel, o čom vyjednáva člen a poslanec strany pán Ferenčák. To si myslím, že hovorí za všetko, pokiaľ ide o to, v akom stave je táto koalícia,“ povedal novinárom po skončení debaty so Šutajom Eštokom. Zároveň podotkol, že alternatívou sú z jeho pohľadu predčasné voľby a v prípade možného víťazstva PS a zostavenia koalície prezradil aj meno potenciálneho premiéra.

„Ak by PS voľby vyhralo, budem premiérom ako predseda víťaznej strany,“ uviedol Šimečka na otázku či by sa premiérom nestal neúspešný kandidát na prezidenta Ivan Korčok. Ten totiž medzičasom po prezidentských voľbách do Progresívneho Slovenska vstúpil.

Voľba predsedu parlamentu

V parlamente sa pre aktuálnu koaličnú krízu nerokovalo napríklad aj o vymenovaní členov rady pre mediálne služby. Čaká sa tiež na voľbu správnej rady TASR či generálneho riaditeľa STVR. Zasekli sa voľby členov Súdnej rady, čo podľa sudcov spôsobuje prieťahy v súdnych konaniach.

Poslanec Roman Michelko (SNS) tento týždeň v ta3 pripustil, že by pre čakajúce voľby do rád mohla ešte pred marcovým riadnym stretnutím parlamentu zasadnúť mimoriadna schôdza „Nevylučujem, že bude mimoriadna schôdza, kde sa navolia personálie, ktoré boli dlho odkladané,“ uviedol. Pokúsiť sa schvaľovať zákony bez podpory 79 poslancov si koalícia pravdepodobne netrúfa.

Ako v relácii Joj 24 Politika 24 uviedol Šutaj Eštok, v najbližších dňoch by sa však poslanci mohli zaoberať aj voľbou predsedu NR SR. Považuje to za dôležitý stabilizujúci prvok pre vládnu koalíciu.

„Myslím si, že by to mohlo byť buď v utorok alebo v stredu, kedy by parlament, verím, už po dohode, mohol jednak voliť aj predsedu parlamentu, a mohol vysporiadať všetky personálne otázky,“ uviedol minister.

Šimečka pre médiá podotkol, že informácie o voľbe predsedu parlamentu nemá a nepočul o tom hovoriť nikoho iného ako Šutaja Eštoka. „Ak chcú zvolať mimoriadnu schôdzu tento týždeň, majú na to právo. Momentálne ale majú takú krehkú väčšinu, že si nie som istý, či sa im to podarí,“ doplnil.

Predseda parlamentu chýba už takmer rok, odkedy sa tejto funkcie musel vzdať novozvolený prezident Pellegrini. Voľba nového šéfa odštartovala hádky medzi šéfom SNS Dankom a predstaviteľmi Hlasu, čo sa pretavilo až do súčasných problémov v koalícii.

Podľa medializovaných informácií sa novým predsedom NR SR má stať Richard Raši (Hlas), súčasný šéf MIRRI. Na zvolenie však potrebuje podporu 76 poslancov a je otázne, či zaňho zahlasujú poslanci okolo Samuela Migaľa. Ten pre Pravdu pred časom sám priznal, že s danou nomináciou spokojný nie je. Podľa Šutaja Eštoka pritom rokovania s odídencami z Hlasu k ničomu neviedli a prenecháva preto túto úlohu Smeru.