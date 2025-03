V prípade darovania vojenskej techniky na Ukrajinu začali jedno trestné stíhanie

Začaté trestné stíhanie sa týka porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Zriadený je šesťčlenný vyšetrovací tím Darca. „Ja som sa na výbore pýtal, či je tím o počte šiestich ľudí dostatočný a kedy môžeme očakávať nejaký odpočet pre verejnosť. Vyjadril som obavu, aby to nebolo v roku 2030. Boli sme ubezpečení, že nie a venujú sa tomu každý deň, zhromažďujú sa listinné dôkazy,“ povedal Gašpar.

Dodal, že na výbore informovala poverená policajná prezidentka aj riaditeľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite. „V jednej z trestných vecí, kde ešte nie sú začaté trestné stíhania, si uplatnil právo dozorovania európsky prokurátor, ktorý zastupuje Európsku prokuratúru na Slovensku,“ doplnil Gašpar. Týka sa to podľa neho nákupu munície, ktorá išla následne na Ukrajinu.

Naď podľa Smeru zavádzal

Parlamentný výbor zasadal v súvislosti s podozreniami z porušenia zákona pri darovaní vojenskej techniky Ukrajine na základe zistení Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Celkovo ide o majetok v hodnote 660 miliónov eur, o darovaní ktorého rozhodovala ešte bývalá vláda trinástimi uzneseniami na podnet ministerstva obrany. Išlo o darovanie systému protiraketovej obrany S-300, stíhačiek MIG-29 či munície. Podľa Gašpara zavádzal bývalý minister obrany Jaroslav Naď vtedajšiu vládu v tom, že išlo o prebytočný majetok, no „nič nebolo prebytočné“. „Je tu pomerne vážne podozrenie na škody, ktoré sa rádovo dajú počítať v miliónoch eur,“ tvrdí Gašpar.

Poslanec Smeru Richard Glück doplnil, že Naď zavádzal partnerov z vtedajšej koalície, že má vybavený systém protivzdušnej obrany Patriot, ktorý tu však nakoniec bol len niekoľko mesiacov. „Do dnešného dňa je obranyschopnosť Slovenska zabezpečená len na základe toho, že nás chránia stíhacie lietadlá cudzích krajín a jednotky protivzdušných obrán, ktoré majú nižší dostrel,“ dodal a vyzdvihol aktuálny nákup systému protivzdušnej obrany zo strany rezortu obrany. Izrael predá Slovensku moderný systém protivzdušnej obrany Barak MX za približne 560 miliónov eur.

Poslanec Glück priblížil, že zo správy NKÚ sa dozvedeli, že bývalý minister obrany Naď „v piatok objednal muníciu, v sobotu bola zmluva zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a v nedeľu išla munícia na Ukrajinu. Treba povedať, že táto 120 a 150 milimetrová munícia bola pre potreby Ozbrojených síl SR neupotrebiteľná, napriek tomu ju minister objednal, vo skladu došla len administratívne a išla na Ukrajinu“. Problém je podľa jeho slov v tom, že podľa platných slovenských predpisov nemôžete kúpiť niečo pre potreby Ozbrojených síl SR a deň nato to darovať.

Štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher zdôraznil, že na všetkých 13 darovaní sa vzťahujú zákony Slovenskej republiky. Najprv prišlo rozhodnutie o darovaní a až potom prišli kompenzácie. „Naspäť sme dostali 46 percent hodnoty darovaného,“ poukázal Melicher.

Koaliční poslanci sa snažili ovplyvniť políciu, tvrdí opozícia

Niektorí poslanci koaličných strán sa snažili na výbore ovplyvňovať policajtov v súvislosti s vyšetrovaním darovania vojenského majetku Ukrajine. Zhodli sa na tom opoziční poslanci po rokovaní výboru.

Podpredseda výboru Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) taktiež tvrdí, že na výbore zaregistroval tlak koaličného poslanca Tibora Gašpara (Smer) na vyšetrovací tím. „Nebudem zachádzať úplne do podrobností, ale bolo to na spôsob poučovania, koľko a akých členov by mal mať vyšetrovací tím, ako rýchlo by mal konať, prečo už nie sú začaté iné trestné stíhania a podobne. Vyzeralo to ako na porade policajného prezidenta, a nie na rokovaní brannobezpečnostného výboru, čiže bolo to absolútne nevhodné,“ uviedol Grendel. Vedenie Policajného zboru vyzval, aby vyšetrovací tím uchránil od politických tlakov.

Opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS) má tiež za to, že koalícia sa týmto snaží prekryť iné témy. „Prioritným cieľom je prekryť, vytvoriť nejakú kauzu a znova sa zaoberať niečím iným ako tým, čo je podstatné,“ podotkol. Krúpa taktiež podporuje Policajný zbor a vyšetrovateľov, ktorí sa darovaním vojenskej techniky zaoberajú. „Zo strany niektorých koaličných predstaviteľov tam bol vyslovene urobený až nátlak na šéfa Úradu boja proti organizovanej kriminalite a na poverenú policajnú prezidentku, kedy majú začať, s kým majú začať, kedy majú vyšetrovať, koho majú vyšetrovať a ako ich majú obviniť,“ priblížil Krúpa.

Nezaradený poslanec Ľubomír Galko uviedol, že koalícia sa snaží otvorením témy darovania techniky Ukrajine odpútať pozornosť. „Darovanie techniky bolo morálne, správne, v súlade so zákonom. Som presvedčený, že Najvyšší kontrolný úrad SR nemal všetky podklady z ministerstva obrany, ktoré mal mať, že vychádzal len z tých informácií, ktoré dostal,“ povedal Galko. Taktiež podľa vlastných slov zaregistroval na výbore tlaky zo strany koaličných poslancov smerom k polícii a vyšetrovateľom. „Predstavitelia Policajného zboru, ktorí tam boli, asertívne ukázali poslancom koalície, kde je ich miesto a že oni budú vyšetrovať tak, ako uznajú za vhodné a že jednoducho si nenechajú do toho hovoriť,“ skonštatoval Galko s tým, že polícia má jeho plnú podporu.

Predseda NKÚ: Použili sme všetky dôkazy

Najvyšší kontrolný úrad použil pri kontrole súvisiacej s darovaním vojenského majetku Ukrajine všetky dôkazy, ktoré získal od ministerstva obrany. Po rokovaní výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť to uviedol predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.

„NKÚ použil všetky dôkazy, ktoré získal od kontrolovaného subjektu. Pre nás je jediným partnerom subjekt, ktorý kontrolujeme. My nemôžeme naše zistenia postaviť na medializovaných informáciách. Kto, kde, čo, kedy povedal,“ poznamenal Andrassy.

Pripomenul, že kontrolóri preverovali to, ako boli vojenská technika a materiál vo vlastníctve Ozbrojených síl SR darované Ukrajine. „My sme nepreverovali to, aké iné modernizačné kroky podniklo Ministerstvo obrany SR počas rokov 2022 až 2023, teda v protokole a správe sa takéto informácie vôbec nemohli objaviť,“ podotkol predseda NKÚ.

Zároveň poukázal na to, že rezort obrany za viac ako deväť miliónov eur obstaral muníciu zo dňa na deň a hneď ju daroval. Zákon o rozpočtových pravidlách takýto postup podľa Andrassyho neumožňoval. Kontrolované subjekty im nevedeli preukázať, či daná munícia je naozaj tou muníciou, ktorá bola vyradená z majetku armády SR pred niekoľkými rokmi, priblížil. „Čo je ale dôležité, tá munícia nespĺňala žiadne bezpečnostné, technické normy, ktoré platia v roku 2022 a použitie tejto munície mohlo ohroziť zdravie a životy nielen slovenských, ale aj tých zahraničných vojakov,“ povedal predseda.

NKÚ odstúpil svoje zistenia orgánom činným v trestnom konaní. Kontrolóri, ktorí v tejto kontrole pôsobili, sú podľa Andrassyho zbavení mlčanlivosti a komunikujú s vyšetrovateľmi. „V konečnom dôsledku to nie je ani v rukách NKÚ, ale ani policajtov. O tom, že či niekto pochybil a porušil zákon, porušil pravidlá správy cudzieho majetku, o tom môže rozhodnúť až súd,“ skonštatoval.

Úrad vo svojich zisteniach uviedol, že Slovensko darovalo Ukrajine od vypuknutia vojenského konfliktu vojenský majetok v hodnote takmer 700 miliónov eur. Kontrola ukázala nezrovnalosti v údajoch o darovanom majetku vykazovaných rezortom obrany a generálnym štábom. Zároveň zistili rozdiel medzi tým, akú pomoc odsúhlasila vláda a v akej hodnote nakoniec Ukrajine majetok darovala.