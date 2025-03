Košice udelia významné ocenenie Pro Urbe. Doteraz ho získal iba jediný človek, bývalý prezident Schuster

Primátor Košíc Jaroslav Polaček pripomenul, že na základe štatútu mesta Košice cena Pro Urbe patrí k najvýznamnejším verejným oceneniam mesta. „Je udeľované osobnostiam, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o hospodársky, sociálny, alebo kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a šírenie dobrého mena doma i v zahraničí. Jediným a prvým v histórii mesta, komu bolo ocenenie udelené, sa v roku 2017 stal bývalý prezident a primátor mesta Košice Rudolf Schuster,“ uviedol Polaček.

Dodal, že po dlhšom období a zvážení znova prichádza príležitosť oceniť týmto spôsobom osobnosť, ktorá sa významne podieľa na kultúrnom i spoločenskom dianí v meste. „Zároveň prispieva k tomu, aby Košice boli naďalej mestom mieru, tolerancie, ľudskosti, ako aj ďalších vysoko cenených hodnôt,“ zdôraznil primátor.

Bobera na ocenenie navrhli Rudolf Schuster, Richard Duda, Jozef Živčák a Milan Fiľo. V rozprave k príslušnému bodu vystúpil okrem Polačeka iba poslanec Róbert Schwarcz. Zaujímal sa, ako funguje mechanizmus pri tomto ocenení „Je tu nominácia nejakých štyroch ľudí. Neviem, či oni sa rozhodli, že po dlhšom období znova prichádza príležitosť znova niekoho oceniť, alebo to bolo nejakým spôsobom iniciované mestom,“ pýtal sa Schwarcz.

„Celé je to v súlade so štatútom mesta Košice,“ stručne mu odpovedal primátor. Z 38 prítomných poslancov bolo napokon za udelenie ocenenia 32. Proti bol iba Schwarcz, ďalší piati nehlasovali. Poslanci zároveň rozhodli aj o udelení Ceny mesta Košice. Tú získajú tri kolektívy a desať jednotlivcov, z nich traja in memoriam. Sú medzi nimi športovci, lekári, vedci, umelci ale aj zosnulý bývalý šéfredaktor denníka Korzár Jaroslav Vrábeľ.

Bernard Bober sa narodil v roku 1950 v Zbudskom Dlhom v okrese Humenné. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1974 v Dóme sv. Martina v Bratislave, biskupskú vysviacku prijal v roku 1993 v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Za arcibiskupa a metropolitu Košickej diecézy bol vymenovaný pápežom Benediktom XVI. v roku 2010. Od roku 2022 je predsedom Konferencie biskupov Slovenska.