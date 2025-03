Fico chce zabojovať o ruský plyn pre Slovensko. Plánuje tým podmieniť prijatie záverov samitu v Bruseli

TK predsedu vlády SR Roberta Fica - Slovensko má svoje podmienky pred summitom EÚ vo štvrtok 6. marca v Bruseli Video Zdroj: TV Pravda

Už tento týždeň sa bude v Bruseli konať samit Európskej únie (EÚ), na ktorom členské štáty prediskutujú náročnú situáciu na Ukrajine. Veľká Británia a Francúzsko pripravujú svoj vlastný mierový plán, vzťahy Kyjevu a Washingtonu sú v súčasnosti napäté.

Fico na sociálnej sieti ešte v piatok (28.2.) vyhlásil, že konanie samitu víta, no s navrhovanými závermi spokojný nie je. Okrem toho reagoval aj na neprítomnosť predstaviteľov Slovenska na stretnutiach v Paríži či Londýne, ktorých sa zúčastnili viaceré štáty EÚ, no Bratislava prizvaná nebola. Podľa premiéra tam ani Slovensko nemalo čo hľadať a išlo o „bojové porady vojnychtivých krajín“, napísal.

Foto: SITA, Tomáš Bokor Fico Premiér Robert Fico počas spoločnej tlačovej konferencie s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom v priestoroch Úradu vlády v Bratislave, 24. január 2025.

„Nebudem spochybňovať nevyhnutnosť zvyšovania obranyschopnosti Európy, mám však vážne výhrady k záverom o Ukrajine,“ tvrdil Fico. Stratégia, že by mala byť Ukrajina pri rokovaniach čo najsilnejšia, je podľa premiéra nerealistická a stratégia „mier prostredníctvom sily“ zas podľa neho vznikla len preto, aby mohla vojna pokračovať.

V reakcii na piatkovú roztržku amerického prezidenta Donalda Trumpa so svojim ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským slovenský premiér povedal, že Ukrajina nebude nikdy taká silná, aby mohla vyjednávať z pozície vojenskej sily. Uviedol tiež, že samit EÚ budúci štvrtok nemusí byť schopný zhodnúť sa na spoločných záveroch, ak únia nebude rešpektovať, že existujú aj iné názory ako pokračovať vo vojne na Ukrajine. Samotný incident v Bielom dome Fico nekomentoval.

Obrana Európy

V pondelok premiér na tlačovej konferencii ohlásil, s čím pôjdu zástupcovia Slovenska tento týždeň do Bruselu. „Pokiaľ ide o zvyšovanie obranyschopnosti Európskej únie ako celku, vláda SR nemá žiadne námietky a bude konštruktívna,“ uviedol .

Prvou základnou otázkou podľa neho bude, ako sa postaviť k výdavkom na obranu v jednotlivých členských štátoch a druhou, či Európa ako taká nájde prostriedky na to, aby zdvihla financie vyčlenené na vojenské účely.

Slovensko chápe realitu, hovorí Fico, no ide podľa neho o krajinu v konsolidácii, ktorá oproti ostatným členom EÚ nie je dostatočne ekonomicky silná. Slovensko teda bude od EÚ požadovať, „aby tu boli výnimky z paktu rastu a stability, aby sa niektoré veci nezapočítavali do verejného dlhu, aby mali krajiny možnosť z týchto armádnych rozpočtov financovať aj projekty duálneho určenia“.

Maďarský premiér Viktor Orbán má jasné výhrady voči celej prvej časti záverov samitu, ktorá sa týka podpory Ukrajiny a požaduje v nich veľké zmeny. Fico tvrdí, že sa s ním o tom nezhováral a nevie, aký bude Orbánov postoj, ak mu EÚ nevyhovie. Podotýka však, že Slovensko taktiež s väčšinou krajín Únie nesúhlasí.

„Je zásadný rozdiel medzi postojom vlády SR a postojmi väčšiny členských štátov EÚ, pokiaľ ide o pokračovanie vojny,“ uviedol Fico. Myslí si, že ostatné štáty chcú, aby vojna pokračovala a Slovensko podľa neho volá po mieri.

Fico tvrdí, že Európska únia sa za účasti USA snaží Ukrajinu vyzbrojiť tak, aby bola čo najmocnejšia, no v dôsledku toho je nakoniec silnejšie Rusko. „My nemáme žiadny dôvod veriť, že táto stratégia opätovného nalievania peňazí a všetkého ostatného na Ukrajinu ju môže urobiť takou silnou, že potom bude môcť rokovať o mieri,“ uviedol Fico.

Spýtal sa, či máme prijať filozofiu, že „je lepšia vojna ako nespravodlivý mier“. „Ak sa rozhodne EÚ pristúpiť k tomu, že bude naďalej masívne, finančne a vojensky podporovať Ukrajinu, môže tak byť len na bilaterálnej báze. Slovenská republika nebude podporovať Ukrajinu finančne ani vojensky, pokiaľ ide o pokračovanie vojny,“ podotkol premiér s tým, že neverí na stratégiu „mier cez silu“.

Prímerie

Podľa Fica Slovenská republika verí, že okamžité prímerie a zastavenie paľby je jedinou cestou k ukončeniu vojny. O tom si myslí, že bol aj konflikt medzi prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a prezidentom USA Donaldom Trumpom.

„Prezident Trump miluje clá a dane. A má rád obchodné vojny. Ale nemá rád vojny, kde zomierajú ľudia. Toto bol hlavný problém. Prezident Zelenskyj chcel zbrane a peniaze, kým druhá strana hovorila, aby šli do prímeria. V tomto chcem povedať, že aj my sme na strane okamžitého prímeria,“ opísal Fico postoj Slovenska, ktorý je podľa neho v súlade so Spojenými štátmi americkými.

Slovensko chce podľa premiéra zmeniť závery samitu na okamžité prímerie a začatie rokovaní o mieri za účasti USA, Ruska aj Ukrajiny. „Na druhej strane, ak si chcú USA a Rusko vytvoriť nejaké zázemie, tak ich chvíľku nechajme, nech spolu komunikujú. A potom sa môže pridať Ukrajina aj Európa,“ uviedol Fico.

Plyn a energie

V prípade dodávok plynu na Slovensko Fico pripomenul, že v decembri 2024 Ukrajina potvrdila zámer nepredĺžiť tranzitnú zmluvu, ktorej na konci roka skončila platnosť. Kyjev tak dodávky plynu nezastavil, ale neobnovil zmluvu s Moskvou uzavretú na dobu určitú v záujme priškrtiť finančné zdroje agresora.

Fico tvrdí, že keď bol proti, Zelenskyj argumentoval nasledovne: „To snáď nemyslíte vážne. Vy budete kupovať ruský plyn a my vám ho budeme prevážať cez Ukrajinu. To znamená, že vy, Slováci, budete podporovať ruskú vojenskú mašinériu,“ tvrdí Fico s tým, že na Zelenského strane boli aj ďalší európski premiéri.

Foto: SITA/AP, Petr Josek / Geert Vanden Wijngaert Volodymyr Zelenskyj Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vpravo) a premiér Robert Fico

Hovorí, že cena plynu začala po rozhodnutí ukrajinského prezidenta prudko stúpať a že situácia je aktuálne kritická. Bez tranzitu cez Ukrajinu Európa podľa Fica nebude nikdy konkurencieschopná. Okrem toho podotkol, že Ukrajina začala nakupovať plyn v Európe, kde ho je podľa slovenského premiéra málo a ide vraj o plyn pôvodom z Ruska, a teda na celej situácii zarába Moskva.

„Ukrajina dobre vie, že existuje právo EÚ, ktoré núti majiteľov potrubí prepravovať nakúpený plyn na európskom území na Ukrajinu,“ hovorí Fico. Tvrdí, že ak teda Ukrajina požaduje prepravu plynu cez Eustream, tak jej musí Slovensko vyhovieť.

Ďalej slovenský premiér uviedol, že priemerne zahraniční obchodníci posielajú na Ukrajinu 10,5 milióna metrov kubických plynu denne a „všetko je to ruský plyn“. Ten do Európy podľa Fica prúdi cez turecký Turk Stream a Maďarsko.

„Preto sme sa veľakrát obrátili na Európsku komisiu a vysvetľovali sme, že zastavením tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu je poškodená Európa,“ uviedol predseda vlády SR.

Slovensko navrhuje, aby sa do záverov samitu zaviedol žiadosť zo strany Európskej komisie voči Ukrajine, aby obnovila prevoz ruského plynu na Slovensko.

Ficove tvrdenia ale nesedia so štatistikami dovozu plynu do krajín EÚ, ktoré zverejňuje portál Bruegel. Z týchto dát vyplýva, že dodávky z Ruska aj po vypnutí tranzitu cez územie Ukrajiny tvoria len zlomok celkových dodávok.

Najväčším dodávateľom plynu do EÚ je Nórsko, ktoré denne dováža do Európy 362 miliónov kubíkov plynu, čo je šesťnásobne viac než objemy dodávok z Ruska. Druhým najväčším dodávateľom plynu po Nórsku je Alžírsko, ktoré denne exportuje na kontinent 97 miliónov kubíkov plynu, čo je tiež podstatne viac oproti objemu ruských dodávok (56 miliónov kubických metrov denne).

Ani v prípade LNG plynu nie je Rusko suverénnym lídrom. Podľa štvrťročných dát je najväčším exportérom skvapalneného plynu do EÚ takisto Nórsko, ktoré od novembra až do konca roka 2024 doviezlo do Únie 25 miliárd kubíkov tejto komodity. Rusko je síce na druhom mieste s dovozom 14 miliárd kubických metrov za štvrťrok, ale jeho podiel na celkových dodávkach LNG do Európy je menej než pätinový.