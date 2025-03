Zhromaždenia „Slovensko je Európa“ pokračujú v piatok v 40 mestách doma aj v zahraničí

„V piatok sme s napätím sledovali dianie v Bielom dome, ktoré sa skončilo škandálom zo strany Donalda Trumpa, ktorý sa stal hlasnou trúbou Moskvy. V nedeľu sa európski lídri stretli v Londýne, aby riešili bezpečnosť Európy, no Slovensko pri tom opäť chýbalo. Zatiaľ čo krajiny budujú nové obranné koalície, my zostávame bokom – bez jasnej vízie, bez záväzkov, bez hlasu pri rozhodovaní o našej budúcnosti,“ poukázala. Ohlušujúce ticho, ktoré nastalo, podľa iniciatívy Mier Ukrajine len reflektuje realitu, že so Slovenskom už nikto nepočíta a naša bezpečnosť je v ohrození.

„Namiesto toho, aby nás predstavitelia tejto krajiny uistili, že pre nich je naša budúcnosť prvoradá, počúvame vyhlásenia, že Slovensko už nebude podporovať Ukrajinu. My však vieme, že slobodná Ukrajina znamená aj bezpečné Slovensko,“ uviedla Cíbiková a dodala, že zbierka Munícia pre Ukrajinu je už len krok od prekročenia hranice 5 miliónov eur. Iniciatíva vyzýva premiéra Roberta Fica, aby jasne podporil autonómiu Európy a rešpektoval záväzky vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády.

„Vláda od svojho nástupu systematicky robí z našej krajiny raj pre korupciu. Ruší a útočí na inštitúcie, ktoré ju vyšetrovali. Prijíma zákony, ktorými oslobodzuje jej blízke osoby. Opakovane útočí na vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov a ďalšie nezávislé inštitúcie, ktoré odolávajú jej tlakom,“ poukázala na niektoré z dôvodov protestov Nadácia Zastavme korupciu. Zdôraznila, že súčasná vláda neustále flirtuje s diktátorskou krajinou, ktorá vojensky napadla nášho suseda a ako zastierací manéver pre tieto kroky ukazuje prstom na všetky štyri svetové strany. „Médiá, mimovládne organizácie, zahraničné légie, občania, aktivisti, študenti, psychiatri, psychológovia – inými slovami, celý svet sa mal spiknúť proti vláde. Stačilo,“ uviedla nadácia s dodatkom, že slobodná krajina nie je samozrejmosťou, ale výsadou, za ktorú treba bojovať.

V Bratislave bude protestné zhromaždenie v piatok o 17:00 na Námestí slobody. O 17:00 bude protest aj v Bánovciach nad Bebravou, Čadci, Lučenci, Myjave, Martine, Námestove, Novom meste nad Váhom, Nových Zámkoch, Piešťanoch, Senici, Svidníku, Veľkom Krtíši a v Žiline. O 18:00 sa budú začínať zhromaždenia v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Bardejove, Dunajskej Strede, Hlohovci, Komárne, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Malackách, Nitre, Pezinku, Poprade, Považskej Bystrici, Prievidzi, v Žiari nad Hronom, Ružomberku, Senci, Stropkove a v Zlatých Moravciach. Kompletný zoznam miest vrátane zahraničia možno nájsť na stránke www.protestuj.sk.