Súd navrhol zastaviť konanie voči Jurajovi Klimentovi pre jeden zo skutkov

Disciplinárny proces s Klimentom bol iniciovaný ministrom spravodlivosti Borisom Suskom. Minister konkrétne na Klimenta ešte v júli minulého roku podal disciplinárny návrh, na základe ktorého by mal byť zbavený funkcie sudcu. Návrh zahŕňa tri skutky, ktoré sa týkajú Mareka Paru, advokáta a poradcu premiéra Roberta Fica.

Na dnešné pojednávanie prišla ako svedkyňa vypovedať bývalá ministerka spravodlivosti a súčasná opozičná poslankyňa Mária Kolíková. Práve Kolíková bola totiž ministerkou spravodlivosti v čase, keď Kliment pri rozhodovaní o väzbe Paru v roku 2022 povedal výrok o zdvihnutom prste všetkým, ktorí by chceli páchať trestnú činnosť. Podľa vlastných slov však nevidela v súvislosti s výrokom dôvod na vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti.

Ako totiž zdôraznila, sudcov je podľa jej názoru potrebné viesť k tomu, aby sa vyjadrovali k svojim trestným veciam. V súčasnosti to totiž podľa nej príliš nerobia. „A keď to nejaký sudca urobil, tak som to považovala za správne a dobré,“ povedala Kolíková s tým, že sudcovia by za verejné vyjadrenia nemali byť postihovaní. „Treba tam byť určitej miere zhovievavý," skonštatovala.

V súvislosti s výpoveďou svedkyne súd následne rozhodol, že existujú dôvody na zastavenie disciplinárneho konania v konkrétnom bode návrhu týkajúceho sa medializovaného výroku. Dôvodom je uplynutie subjektívnej lehoty, ktorú mal minister Susko na podanie disciplinárneho návrhu. Kliment však uviedol, že so zastavením nesúhlasí a žiada prejednanie všetkých skutkov.

Minister Susko vo svojom disciplinárnom návrhu tvrdí, že Kliment v roku 2022 pochybil, keď vzal Paru do väzby, pričom tak urobil skôr, ako bolo rozhodnuté o námietke zaujatosti voči nemu. Zároveň sa ministrovi nepáčilo, ako Kliment vyhlásil rozhodnutie o vzatí Paru do väzby. Konkrétne išlo o jeho slová o zdvihnutom prste všetkým, ktorí by chceli páchať trestnú činnosť.

Ďalší skutok sa týka Klimentových vyjadrení o Parovi v rozhovore pre denník Sme. Ako na pojednávaní ešte v decembri 2024 uviedol právny zástupca sudcu Matúš Harkabus, návrh ministra je jednoznačne pomstou za rozhodovaciu činnosť sudcu a jeho verejné vyjadrenia. „Môj klient bol jednoducho vytypovaný touto vládnou mocou ako taký odstrašujúci príklad,“ povedal Harkabus. Doplnil, že disciplinárny návrh ministra spravodlivosti je účelový a zmätočný. „Návrh považujeme za nedôvodný a máme za to, že ani nemal byť podaný,“ skonštatoval advokát.

Samotný Kliment v tejto súvislosti vyhlásil, že je nevinný. V decembri 2024 v tejto súvislosti pre médiá povedal, že skôr ako vinný sa cíti poškodený zo strany ministra. „Ten návrh bol podaný vyslovene účelovo, z pomsty,“ skonštatoval Kliment. Ako doplnil, je presvedčený, že neporušil žiadne etické pravidlá týkajúce sa sudcov. Celá vec bude mať podľa Klimenta za následok, že môže byť vylúčený z rozhodovania v akejkoľvek trestnej veci, kde bude obžalovaného zastupovať advokát Para.

NSS SR už v novembri 2024 sudcu Klimenta potrestal znížením funkčného platu o 50 percent na dobu troch mesiacov. Dôvodom bola potýčka s kolegom Petrom Paludom na parkovisku Najvyššieho súdu SR.