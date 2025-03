Problematickú križovatku v Košiciach chcú nahradiť kruhovým objazdom. Polícia dovtedy navrhuje zmenu, ktorá je terčom kritiky

Jeden z neuralgických dopravných uzlov Košíc je križovatka Kostolianskej cesty, Národnej triedy a Cesty pod Hradovou v mestskej časti Sever. Ide o miesto, kde často vznikajú kolóny a dopravné zápchy. Zlú dopravnú situáciu by mal vyriešiť kruhový objazd, ktorý chce mesto začať stavať už v tomto roku.

„Ide o dlho pripravovaný projekt kruhovej križovatky na Kostolianskej. Dnes už môžeme oznámiť, že od konca minulého roka máme vytúžené stavebné povolenie. Zároveň sme cez kooperačnú radu našli zdroj financovania výstavby tejto križovatky. Očakávame zlepšenie aktuálnej dopravnej situácie, ktoré bude realizované prostredníctvom rekonštrukcie priesečnej križovatky na okružnú,“ vysvetlil na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) primátor Jaroslav Polaček.

Poslankyňa Zuzana Slivenská na margo zámeru pripomenula, že prvý návrh na riešenie spomínanej križovatky dala pred štyrmi rokmi. Ako doplnila, už vtedy sa hovorilo, že by mala byť hotová do jedného roka. „Verím, že teraz už ten termín bude splnený. Veľmi pekne sa chcem všetkým poďakovať, že Košičania budú môcť konečne prechádzať touto križovatkou bezpečne,“ zdôraznila Slivenská.

Navrhovaná zmena dopravy na križovatke v Košiciach samospráve prekáža Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

„Len vás trošku poopravím – na tejto križovatke sa pracuje už neuveriteľných 15 rokov,“ reagoval primátor, podľa ktorého dlho riešili majetkovo-právne vyrovnanie pozemkov a mesto muselo napríklad reagovať na zmenené vyhlášky a vykonávacie predpisy.

„Vždy nám niečo stálo v ceste a museli sme nanovo aktualizovať procesy, aby sme získali právoplatné stavebné povolenie. Žiaľ, žijeme v krajine a dobe, keď nič nie je jednoznačné a stále. Veci sa príliš rýchlo a dynamicky menia v procese prípravy projektov, ktoré doplácajú na zmenené technické predpisy,“ skonštatoval Polaček.

Bude zmena organizácie dopravy?

Jablkom sváru sa však nečakane stala navrhovaná dočasná zmena organizácie dopravy. Tá by mala na novej križovatke platiť do jej rekonštrukcie, teda podľa všetkého len pár mesiacov. Na zasadnutí zastupiteľstva o nej informoval poslanec a starosta košickej mestskej časti Sever František Ténai.

Konkretizoval, že Okresný úrad (OÚ) Košice vydal koncom februára rozhodnutie, kde na základe požiadavky Krajského dopravného inšpektorátu (KDI) v Košiciach zmenil hlavnú cestu. Doteraz ňou bola Cesta pod Hradovou, po novom by ju mala nahradiť trasa Kostolianska cesta – Národná trieda. Cesta pod Hradovou bude už len vedľajšou komunikáciou s povinnosťou dať prednosť v jazde. Ténai toto rozhodnutie skritizoval.

Foto: Facebook.com/Polícia SR - Košický kraj Navrhovana zmena dopravy. Zelenou je vyznacena nova hlavna cesta Navrhovaná zmena dopravy. Zelenou je vyznačená nová hlavná cesta

„Touto križovatkou nám denne prechádza okolo sto autobusov mestskej hromadnej dopravy (MHD), ktorá zabezpečuje prepravu obyvateľov mestskej časti Sever a aj Kavečany. Tieto autobusy by sa ocitli na vedľajšej ceste,“ vysvetlil starosta, podľa ktorého by tak Košičania boli znevýhodnení na úkor vodičov, ktorí do mesta prichádzajú.

„Týmto necitlivým a nekompetentným zásahom zo straty KDI podľa nás vzniká na križovatke viacero problémov. Jedným z nich je bezpečnostné riziko, keďže sú motoristi naučení na prednosť v jazde na hlavnej v smere z Podhradovej a na Podhradovú. Pre mňa je to absolútne v rozpore s našou koncepciou dopravnej obslužnosti mesta," upozornil Ténai. Nepáčilo sa mu tiež, že premávku na križovatke v ranných hodinách už neriadia policajti.

Na príslušné zmeny sme sa pýtali Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) Košice aj OÚ Košice. Zaujímalo nás, čo bolo dôvodom navrhovanej zmeny organizácie dopravy a či je isté, že bude napriek kritike zrealizovaná. Pýtali sme sa tiež, či bola zmena konzultovaná s mestskou časťou Sever a prečo už premávku na križovatke počas rannej špičky neriadia policajti.

Do uzávierky článku sme nedostali žiadnu odpoveď, ale na oficiálnej facebookovej stránke KR PZ Košice bolo v utorok (4. 3.) zverejnené stanovisko, podľa ktorého situáciu na križovatke dlhodobo analyzovali a pre zmenu sa rozhodli, aby eliminovali dopravné zápchy a kolóny.

„Teraz je na ťahu mesto Košice, aby zabezpečilo čo najrýchlejšie osadenie dopravného značenia a vodiči mohli čím skôr jazdiť plynulo a bez zbytočných kolón,“ doplnilo KR PZ. Spomenulo tiež, že každodenné riadenie premávky na križovatke policajtmi už nie je možné zabezpečiť.

Foto: Facebook.com/Polícia SR - Košický kraj Navrhovana zmena dopravy v krizovatke aj s dopravnym znacenim Navrhovaná zmena dopravy v križovatke aj s dopravným značením

Samospráva upokojuje situáciu

Mesto však s týmto rozhodnutím nesúhlasí a tvrdí, že najprv je potrebné vypracovať kompletnú analýzu, pretože hrozí zahltenie iných dopravných uzlov.

„S návrhom dopravného inšpektorátu sa nestotožňujeme, preto sme vyvinuli aktivity, aby sme priniesli vlastné riešenie. Nesúhlasíme aj z dôvodu, že zmena by negatívne ovplyvnila MHD. Chceme upokojiť verejnosť, že sa tak nestane zo dňa na deň a návrh KDI sa zatiaľ nebude realizovať “ uviedol pre Pravdu hovorca Košíc Dušan Tokarčík.

Dodal, že vo veci sa uskutočnilo pracovné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili odborné útvary magistrátu a zástupcovia dopravného inšpektorátu. „Padlo rozhodnutie, že do konca marca máme pripraviť model a simuláciu toho, ako si predstavujeme dopravu my,“ avizoval hovorca.

Zároveň poznamenal, že samospráva nepovažuje realizáciu takýchto zmien niekoľko mesiacov pred začiatkom prestavby za zmysluplnú, keďže už na jeseň by mohla byť uzavretá zmluva s dodávateľom stavebných prác.