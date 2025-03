Huliak má ministerstvo, no koalícii väčšina stále chýba. S otvorením schôdze NR SR bude mať problém

Erik Tomáš sa vyjadril ku koaličnej kríze po vymenovaní Rudolfa Huliaka za ministra Video Zdroj: TV Pravda

Výmena, ktorá mala vyriešiť dlhotrvajúcu krízu vo vládnej koalícii, nakoniec situáciu len skomplikovala. Dohoda koaličných strán so štvorčlennou skupinou huliakovcov mala pôvodne zabezpečiť, že vládu v parlamente bude podporovať 76 poslancov. Rezort športu, ktorý do stredy viedol Dušan Keketi (nom. SNS), preto pridelil premiér Robert Fico (Smer) Rudolfovi Huliakovi.

Keďže sa však starosta Očovej stal členom vlády, musel sa vzdať poslaneckého mandátu. „Ústava jasne hovorí, že pokiaľ sa stane niekto ministrom, tak mandát poslanca nevykonáva,“ pripomenul politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík.

Foto: Pravda, Ivan Majerský pellegrini, huliak Prezident Peter Pellegrini vymenoval Rudolfa Huliaka za nového ministra cestovného ruchu a športu. 5. marec 2025

Vláda tak napriek predošlej dohode nemá v NR SR väčšinu so 79 hlasmi, po ktorej túžia jej najvyšší predstavitelia, ale podporu len 75 poslancov. Pre koalíciu to znamená, že problém bude mať už pri pokuse o otvorenie najbližšej schôdze parlamentu, či riadnej, alebo mimoriadnej. Potrebuje na to totiž nadpolovičnú väčšinu, teda 76 hlasov. A keďže rokovania s ďalšou rebelujúcou skupinou – migaľovcami – ešte stále nie sú uzavreté, zostáva otázkou, či bude táto trojica poslancov ochotná s otvorením schôdze pomôcť.

Potrebný 76. hlas by mal dodať náhradník za Huliaka Miroslav Radačovský. Nový poslanec však spravidla smie zložiť sľub až na otvorenej schôdzi NR SR. Ak sa teda koalícii nepodarí presvedčiť Samuela Migaľa, Radomíra Šalitroša (obaja nezaradení) a Jána Ferenčaka (Hlas) na spoluprácu, môže sa odložiť aj marcové stretnutie zákonodarcov.

Ako už informovala Pravda, parlament riadne nezasadal od polovice decembra 2024, teda takmer štyri mesiace. A to práve preto, že bez podpory rebelujúcich poslancov vláda nevedela schvaľovať zákony. Vo februári sa konala iba mimoriadna schôdza k schváleniu balíka zdravotníckych zákonov, ktoré odvrátili hromadné výpovede lekárov, a zmeny stavebného zákona.

Ministri o väčšine

Koaliční politici si sú však istí, že situáciu napravia v krátkom čase. „Ak majú zákony prejsť, tak väčšina musí byť. My vo vláde sa spoliehame, že väčšina v parlamente bude, inak totiž nemôžeme predkladať zákony,“ uviedol v stredu po rokovaní vlády minister práce Erik Tomáš (Hlas).

„Predpokladám, že po vymenovaní pána Huliaka za ministra cestovného ruchu a športu má vládna koalícia minimálne 76 poslancov, čo je teda mierna väčšina. Zatiaľ čakáme na rokovanie strany Smer s poslancami okolo Samuela Migaľa,“ doplnil. Poprel, že by s migaľovcami komunikoval Hlas. Strana už totiž Smeru prenechala vplyv nad ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) a tým sa podľa Tomáša aj skončili jej kompetencie v oblasti diskusií s rebelantmi.

Vedenie rezortu sa podľa kuloárnych informácií snaží Smer ponúknuť práve rebelantovi a primátorovi Kežmarku Jánovi Ferenčákovi (Hlas). Ten však rovnako ako Migaľ či Šalitroš o pozíciu nemá záujem.

„Žiaden z týchto poslancov neoznámil odchod do opozície. Všetci vyjadrili ochotu podporovať túto vládu, a tak máme stále potenciál sedemdesiatdeviatky,“ argumentuje minister Tomáš. Na to, či bude novým šéfom MIRRI niekto z rebelantov, z Hlasu alebo priamo zo Smeru, odpovedať nevedel.

Minister práce zároveň počíta s tým, že najbližšiu schôdzu pomôžu otvoriť práve migaľovci. Nepotvrdil však, že by mal v tejto situácii istotu a zdôraznil, že len „predpokladá podporu“ rebelantov. „Predpokladám, že zatiaľ koaliční poslanci, ktorí hovoria o hodnotách, by nechceli znemožniť nejakému poslancovi vykonávať svoj mandát,“ uviedol Tomáš.

Podobný názor má aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas), ktorý na otázku, či si je istý, že sa schôdza otvorí, uviedol: „Istota je iba smrť.“ „Máme 24 poslancov v našom poslaneckom klube, plus zostavu okolo pána Huliaka, plus poslanecké kluby SNS a Smeru. Keď to sčítam, je to 76,“ uviedol Drucker a priznal, že do toho počíta aj rebelanta Ferenčáka.

„Povedal som, že neviem, čo sa udeje, ale rátam s tým podľa toho, aké mám k dnešnému dňu informácie. Netreba špekulovať,“ dodal minister.

Politológ Štefančík pritom podotýka, že koalícii pri otvorení schôdze môže prípadne pomôcť aj opozícia. „Pretože tu už nejde ani o otázku, ako zablokovať túto vládnu koalíciu a akým spôsobom jej robiť napriek. Myslím si, že ide o hlavné princípy parlamentnej demokracie,“ uviedol pre Pravdu.

Osud migaľovcov

Okrem otázky, čo bude s parlamentnou väčšinou koalície, sa hmla naďalej nedvíha ani nad opätovnou podporou vlády zo strany trojice okolo Migaľa. A rovnako je naďalej neznáme aj meno nového šéfa MIRRI. Tu je v súčasnosti ešte ministrom Richard Raši (Hlas), no ten by sa mal podľa medializovaných informácií presunúť na post predsedu parlamentu, ktorý nie je obsadený od zvolenia Petra Pellegriniho za prezidenta.

„Dohodli sme sa v rámci koalície na voľbe predsedu NR SR, dohodli sme sa aj na ostatných personálnych otázkach, ktoré tam dlhodobo stoja a je potrebné dať tieto veci zo stola preč, lebo tým obťažujeme trošku aj občanov,“ uviedol pre médiá v stredu Drucker. Priznal, že koalícia okolo tejto krízy riešila „zbytočnosti“ a musí sa už podľa neho posunúť ďalej.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Samuel Migaľ, Nezaradený poslanec Samuel Migaľ

Minister obrany a podpredseda vlády Robert Kaliňák (Smer) pritom tvrdí, že rokovania s migaľovcami prebiehajú „vynikajúco“. Popiera, že by vláda čelila politickému vydieraniu a pripomenul, že Migaľ, Šalitroš i Ferenčák pochádzajú z regiónov na východe krajiny.

Majú podľa neho jasnú predstavu, ako posilniť investície do regiónov a znižovať medzi nimi rozdiely. „A k tomu chcú mať nástroje, aby ich mohli presadzovať. Určite im radi dáme priestor ukázať svoju šikovnosť,“ uviedol minister obrany.

Napriek tomu, že migaľovci o MIRRI záujem oficiálne nejavia, si Štefančík myslí, že niekto z nich alebo z osôb im blízkych je najlepším adeptom na Rašiho náhradu. Jednak preto, že ide o rezort, ktorý je najviac spätý práve s regiónmi, no zároveň by si tak koalícia konečne zabezpečila návrat počiatočnej sedemdesiatdeviatky.

„Mal by to byť niekto z trojice okolo Migaľa. Lebo sedemdesiatšestka tvorená okrem iného aj napríklad pánom Radačovským by bola už skutočne lotéria. Myslím si, že ako sa rokovania o návrhoch zákonov posúvali doteraz, tak by to bolo i naďalej,“ podotkol Štefančík.

Ak by sa Smeru s migaľovcami však dohodnúť nepodarilo, zrejme sa minister na MIRRI ani meniť nemusí. Raši by mohol podľa odborníka na poste zostať a parlament by buď fungoval naďalej len pod povereným predsedom Petrom Žigom (Hlas), alebo by si ho neskôr zvolil aj oficiálne za predsedu. Problémom by však opäť zostala podpora migaľovcov.

„Teoreticky som počul niečo o tom, že by migaľovci dostali obranné vojenské spravodajstvo, aj keď pochybujem, že by to Kaliňák len tak pustil z ruky. Dokonca, že by sa nechal pozorovať nejakými ľuďmi, na ktorých sa nemôže spoľahnúť. Toto asi určite nevyjde,“ skonštatoval docent na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Faktom podľa neho zostáva, že Fico niečo migaľovcom ponúknuť musí, lebo si ich potrebuje zaviazať. Sám premiér totiž priznal, že so 76 poslancami sa vládnuť nedá. Stačí jedna absencia na schôdzi a koalícii už nemusí prejsť návrh.

„No ani pán Migaľ nemá nič z toho, keď bude len tak v opozícii opustený, nezaradený. Nakoniec, tejto trojici nevyhovujú ani predčasné voľby. Tým by si predčasne ukončili svoju politickú kariéru. Tak musí Fico pri niečom ustúpiť, ako aj táto trojica,“ doplnil Štefančík.