Slovensko čaká dramatické oteplenie, potrápi nás aj saharský prach. V známej kúpeľnej obci už zaznamenali extrémny rozdiel 27 stupňov

Počasie na našom území bude v teplom vzduchu ovplyvňovať rozsiahla tlaková výš so stredom nad Rumunskom. Oteplenie bude pokračovať a očakávajú sa na súčasné ročné obdobie nadpriemerné teploty, upozornil portál imeteo.

Nezvyčajné vysoké teploty boli na Slovensku už v priebehu včerajška, najteplejšie bolo v Žihárci, kde sa teplota dostala až na 19,1 stupňov. Podobné teploty však boli aj v Hurbanove či v Žiari nad Hronom, kde bolo zaznamenaných rovných 19 stupňov.

Portál doplnil, že v priebehu štvrtka Slovensko čakajú ešte vyššie teploty, ktoré budú na súčasnú ročnú dobu až o viac ako desať stupňov vyššie, ako je normál. Teploty v priebehu stredy by sa mali pohybovať od 13 stupňov až do 18 stupňov, v južnej polovici západného a stredného Slovenska miestami až do 21 stupňov Celzia. Teplo bude aj na horách, vo výške 1 500 m sa bude teplota pohybovať okolo 10 stupňov.

Dorazí prach zo Sahary

Imeteo upozorňuje, že v najbližších dňoch sa vzduch znečistí v dôsledku vyššej koncentrácie saharského prachu, očakáva sa aj zvýšená koncentrácia litometeorov. Tieto javy môžu spôsobiť zníženú viditeľnosť.

Jeho najväčšia koncentrácia by nad územím Slovenska mala byť v pondelok a utorok, v dôsledku vývoja prúdenia vzduchu smerom od Sahary. Potvrdzuje to aj model agentúry Copernicus, ktorý predpovedá zvýšenie znečistenia ovzdušia od piatku a soboty. Rovnako tak aj prognóza regionálneho centra Svetovej meteorologickej organizácie naznačuje tendenciu hromadenia a presunu prachu smerom k Slovensku.

Vysoké teplotné rozdiely

Počas stredy (5. 3.) zaznamenali meteorológovia na Slovensku vysoké teplotné rozdiely. Ráno klesla teplota najmä v dolinách a kotlinách na mínus päť až mínus desať stupňov Celzia.

Popoludňajšie maximá dosahovali 14 až 19 stupňov Celzia. Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Meteorológovia upozornili, že v Červenom Kláštore (okres Kežmarok) sa v stredu v priebehu dňa oteplilo o 27 stupňov Celzia. „O 25 stupňov Celzia sa oteplilo aj v Podolínci, Brezne a Ružomberku, no 20-stupňové rozdiely teploty vzduchu medzi rannou a popoludňajšou teplotou boli včera na Slovensku bežné,“ uviedli meteorológovia.

„Rozdiely vznikli tak, že mrazivom ráne, kedy teplota miestami, najmä v dolinách a kotlinách, klesla na –5 až –10 stupňov, sa v priebehu dňa výrazne oteplilo. Popoludňajšie maximá dosahovali väčšinou 14–19 stupňov (na východe miestami menej), a to aj v lokalitách, kde bolo ráno pod mínus osem stupňov,“ doplnili meteorológovia.

Výrazné rozdiely očakáva SHMÚ aj vo štvrtok a v ďalších dňoch. Vo štvrtok ráno bolo podľa neho o niečo teplejšie, no teplejší by mal byť aj deň. „Očakávame, že teplota po prvý raz v tomto roku vystúpi na 20 stupňov Celzia,“ uzavrel ústav.