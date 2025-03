Kaliňákove slová o Rusoch v Užhorode podráždili prezidenta. Na jeho výroky tvrdo reagoval aj Šutaj Eštok

Slovenskú zahraničnú politiku tvorí prezident a predseda vlády, ostatní ju len komentujú, vyhlásil prezident Peter Pellegrini v súvislosti s vyjadreniami viacerých koaličných politikov, ktoré podľa neho zbytočne zahlcujú verejný priestor a vzbudzujú u Slovákov neistotu. Dodal, že NATO možno bude prechádzať kvalitatívnymi zmenami a EÚ zase stojí na rázcestí, ako byť efektívnejšou, no Slovensko od členstva v týchto dvoch organizáciách nechce nikto odkláňať. Slová europoslanca Erika Kaliňáka (Smer) neberie prezident "vôbec vážne".

Podľa jeho mienky sa verejný priestor zbytočne zahlcuje nezodpovednými vyjadreniami politikov ako Erika Kaliňáka či Ľuboša Blahu. „Svojimi konaniami nepomáhajú ani vlastnému premiérovi, ktorý sa snaží slovenskú verejnosť presvedčiť, že nie je dôvod demonštrovať, pretože nikto nechce odkláňať Slovensko z EÚ alebo NATO. Mnohé z týchto vyjadrení považujem preto za zbytočné a nešťastné,“ konštatoval.

Pre budúcnosť krajiny neznamenajú podľa prezidentových slov nič, ale vzbudzujú v spoločnosti neistotu a popierajú aj slová predsedu vlády SR, predsedníčky Európskej komisie či šéfa NATO, ktorí spoločne vyjadrili, že necítia žiadne pochybnosti o členstve Slovenska v týchto inštitúciách.

Vyjadrenia však nevníma zatiaľ dramaticky, pretože pre neho je dôležité, ako sa správa premiér na európskych zasadnutiach a on ako hlava štátu na samitoch NATO. „My tvoríme zahraničnú politiku, ostatní ju len komentujú,“ dodal.

Slová Erika Kaliňáka o tom, že ak by sa Rusi dostali do ukrajinského Užhorodu, Slovensko by malo konečne spoľahlivého partnera, neberie Pellegrini „vôbec“ vážne. Vníma ho ako mladého a veľmi neskúseného politika.

„Nemyslím si, že tento mladý muž, ktorý je v politike veľmi krátko, má a je schopný tak analyzovať situáciu vo svete, aby rozprával svoje názory. A keď ich rozpráva, tak ich netreba brať vôbec vážne a relevantne, pretože on má ešte na to čas, aby sa najvyšší ústavní činitelia zaoberali jeho vyjadreniami,“ povedal s tým, že europoslanec Kaliňák sa snaží zaujať.

Premiér bol podľa prezidenta na štvrtkovom zasadnutí parlamentného eurovýboru veľmi korektný a konkrétny. Myslí si, že svojím tvrdým postojom sa mu podarí do záverov samitu EÚ presadiť zmienku o tom, že EÚ, Ukrajina a Slovensko musia vyvinúť maximálne úsilie v diskusii o návrate možnosti tranzitu plynu pre Slovensko cez ukrajinsky plynovod. „To je legitímny postoj SR,“ povedal.

Kaliňákov výrok o Rusoch v Užhorode ako o spoľahlivých susedoch kritizoval aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. „Žijeme dnes príliš vážne časy, opakujem, príliš vážne časy, aby bol v zahraničnej politike priestor na nejaké lacné frajeriny,“ povedal.

Výroky Erika Kaliňáka označil Šutaj Eštok za „vrcholne nezodpovedné“ a povedal, že šéf poradcov premiéra Roberta Fica by si mal v tomto radšej nechať radiť od predsedu vlády než opačne.

Predseda Hlasu sa odvolával na Roberta Fica, ktorý podľa neho vyzýval na dodržiavanie medzinárodného práva. „Niet takého medzinárodného práva, ktoré by nášho legitímneho a zvrchovaného suseda Ukrajinu nahradilo akýmkoľvek iným štátom,“ povedal Šutaj Eštok.

Erik Kaliňák v relácii 1 na 1 pre portál interez.sk okrem iného uviedol, že ak by sa Rusi dostali do Užhorodu, mali by sme „konečne spoľahlivého suseda“, ktorý by bol dôveryhodnejší ako Ukrajina.

"„Budem cynik a poviem, že by sme mali konečne spoľahlivého suseda. Pretože keď si pozriete slovensko-ukrajinské vzťahy a to, ako sme ich x-krát už museli my zachrániť po tom, čo si vybudovali nejaký konflikt s Ruskom ekonomicky, a koľkokrát nám oni neboli ochotní pomôcť, tak z toho ohľadu sú Rusi dôveryhodnejší partner pre nás v ekonomickej oblasti. Hovorím cynicky.“ Súčasne v relácii vyhlásil, že sa „musíme pripraviť na prípadné rozpustenie NATO“.

"Hovoríme to dlho a jasne. Žiadna politika na štyri svetové strany, ale ruská gubernia, to je vízia tejto vládnej garnitúry pre Slovensko,“ vyhlásil líder PS Michal Šimečka a pripomenul, že tak, ako pripustil podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer) vystúpenie z EÚ, aj toto je moment, keď strana Smer prezrádza svoje skutočné úmysly so Slovenskom.

„Fico nás ťahá preč z Európy, páli mosty s našimi spojencami, dáva nás do rúk Putinovi s Trumpom. Je to vlastizrada. Nemá na to legitimitu, táto vláda musí čo najskôr skončiť a jediné riešenie sú predčasné voľby,“ uzavrel predseda Progresívneho Slovenska.