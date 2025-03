„Očovan ako remeň, bohovský dobráčisko.“ Miestni v Očovej by Huliaka chceli za starostu, nie za ministra

Podpoliansku obec Očová v minulosti preslávil jej najznámejší rodák, ktorým bol polyhistor, encyklopedista a filozof Matej Bel. Ak by sme sa na najznámejšiu spôsobnosť Očovej pýtali dnes, osvietenského učenca by asi zatienil Rudolf Huliak – donedávna starosta a dnes už minister cestovného ruchu a športu. Boli sme v Očovej zistiť, ako miestni vnímajú jeho pôsobenie na bývalom poste a vymenovanie do novej funkcie.