Prieskum: Ženy podľa Slovákov patria do politiky, najobľúbenejšou političkou je exprezidentka Čaputová

Ženy podľa občanov Slovenska patria do politiky. Najobľúbenejšou političkou je pritom Zuzana Čaputová. Vyplynulo to z prieskumu agentúry NMS, ktorá robila prieskum pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a 50. výročia, keď sa Margaret Thatcher stala prvou ženou na čele Konzervatívnej strany. Prieskumom sa zisťovalo, ako obyvatelia Slovenska vnímajú ženy v politike. Agentúra robila prieskum od 5. do 9. februára na vzorke 1 001 respondentov.

Prieskum ukázal, že občania Slovenska sa zhodujú na tom, že ženy do politiky patria. Zhodlo sa na tom 83 percent opýtaných a porovnateľný počet mužov a žien. To, že ženy nepatria do politiky si myslí 11 percent respondentov.

„Ženy do politiky nepatria najmä podľa tých, ktorí deklarujú, že by sa na voľbách nezúčastnili. Pohľad prostredníctvom elektorátov koaličných a opozičných strán nám ukazuje, že ženy do politiky nepatria častejšie podľa voličov súčasnej vládnej koalície. Spomedzi jednotlivých generácií častejšie zastáva tento názor staršia generácia X, teda ľudia vo veku 53 až 60 rokov,“ priblížila agentúra NMS.

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že najsilnejšou prednosťou žien v politike je podľa opýtaných ich empatia. „Kým M. Thatcher bola známa pre svoju rozhodnosť a neústupnosť, obyvatelia SR považujú za prednosti žien v politike najmä empatiu, rozvážnosť či pracovitosť,“ spresnila agentúra s tým, že empatiu oceňujú najmä mladšie ročníky, kým staršie generácie vyzdvihujú ženskú rozvážnosť a v porovnaní so zvyškom populácie častejšie poukazujú na schopnosť žien dosahovať konsenzus.

Výsledky prieskumu ukázali, že empatiu a rozvážnosť považujú za hlavné prednosti žien v politike aj muži. „Je však nutné podotknúť, že muži v porovnaní so ženami uvádzajú jednotlivé prednosti menej často ako ženy a 16 percent mužov nevedelo uviesť žiadne prednosti,“ doplnila agentúra.

Spomedzi slovenských političiek si podľa prieskumu ľudia najviac obľúbili bývalú prezidentku Zuzanu Čaputovú (takmer 27 percent). Najobľúbenejšia je pritom najmä medzi voličmi Progresívneho Slovenska a pomerne obľúbená aj medzi voličmi ostatných parlamentných opozičných strán.

Obľúbená je podľa prieskumu u mladších generácií a u ľudí s vysokoškolským vzdelaním. Za Čaputovou je druhou najobľúbenejšou bývalá premiérka Iveta Radičová. Tú obľubujú predovšetkým voliči Kresťanskodemokratického hnutia, strán Sloboda a Solidarita a Demokrati.

„Bývalá premiérka je viac obľúbená medzi mužmi ako ženami a častejšie jej sympatie vyjadrili aj stredné vekové generácie vo veku od 53 do 60 rokov a ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Ostatné aktívne alebo bývalé političky nasledujú s výraznejším odstupom,“ uzavrela agentúra NMS s tým, že takmer tretina populácie nemá žiadnu obľúbenú slovenskú političku.