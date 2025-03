Fico hovorí o úspechu na summite EÚ, opozícia to vidí inak. Na Ukrajinu premiér nepošle ani euro, ani náboj zadarmo

Premiér Fico o záveroch mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli Video

Fico pôvodne hrozil vetovaním záverov summitu, pokiaľ EÚ nevyzve Ukrajinu na obnovenie tranzitu plynu cez svoje územie. Už pred stretnutím Fico ale požiadavku zmiernil. Do prijatého textu sa potom dostal bod vyzývajúci „Európsku komisiu, Slovensko a Ukrajinu na zosilnenie snáh o nájdenie funkčných riešení otázky tranzitu plynu“, pričom majú zohľadniť „obavy vyjadrené Slovenskom“.

„Európska rada uznala oprávnenosť našich pripomienok a obáv,“ povedal Fico. Dodal, že Slovensku záležalo na tom, aby vytvorilo tlak vo veci tranzitu plynu.

Prepravu ruského plynu Kyjev zastavil na začiatku tohto roka po vypršaní platnosti príslušnej zmluvy s ruskou stranou. Fico za to Ukrajinu kritizoval a pohrozil ju odvetnými opatreniami.

Kyjev ukončenie tranzitu zdôvodňoval tým, že Moskva exportom plynu získava prostriedky na financovanie vojny na Ukrajine, ktorú Rusko vojensky napadlo pred tromi rokmi.

Fico na tlačovej konferencii tiež uviedol, že sa Slovensko na včerajšom štvrtkovom summite nezaviazalo k žiadnej finančnej ani vojenskej pomoci Ukrajine. „Ani by som to neurobil, lebo je to v rozpore so zahraničnou politikou, ktorú robíme. Ak iné krajiny majú záujem posielať na Ukrajinu rakety a peniaze, ako im má v tom Slovensko zabrániť? Kto chce posielať peniaze Ukrajine nech posiela. Slovensko sa k ničomu nezaviazalo,“ povedal Fico.

Naďalej tak podľa neho platí, že akákoľvek pomoc, ktorá ide Ukrajine, vojenská alebo finančná, ide na dobrovoľnej báze. „Slovensko nebude dávať Ukrajine peniaze na vojnu a nebude dávať Ukrajine zadarmo žiadne vojenské výrobky. To je naša oficiálna pozícia, ktorú držíme,“ zdôraznil Fico.

Slovensko je podľa premiéra Fica pripravené Ukrajine pomôcť humanitárne. „Uchádzame sa o ďalšie spoločné rokovanie vlád, verím, že k nemu dôjde v krátkom čase,“ uviedol Fico s tým, že Slovensko pripravuje pre Ukrajinu ďalšie významné projekty. „Nie zbrane, nie peniaze. Ani euro, ani náboj, zadarmo,“ konštatoval Fico.

Šimečka: Fico nedosiahol nič

Líder opozičného hnutia PS Michal Šimečka a člen predsedníctva PS Ivan Korčok na piatkovej tlačovej konferencii uviedol, že premiér Fico na mimoriadnom summite Európskej Únie nevybojoval nič pre energetickú bezpečnosť Slovenska. Tvrdia, že to je dôsledkom izolácie Slovenska na európskej scéne.

„Nič nedosiahol len jednu bezobsažnú vetu o plyne. Poprel všetko, čo hovorí doma,“ povedal novinárom v reakcii na výsledok summitu EÚ Šimečka. Fico podľa jeho slov podporil aj pokračovanie pomoci Ukrajine, ku ktorej sa ako jediný na summite neprihlásil maďarský premiér Viktor Orbán.

„Toto, čo dnes Robert Fico ide predávať ako víťazstvo, je v skutočnosti len trápne divadlo pre občanov, ktoré má vytvoriť ilúziu odhodlaného bojovníka v Bruseli. V skutočnosti je výsledok samitu strašná blamáž, pretože premiér si od 26 kolegov nechal na papier dať domácu úlohu, aby konečne konal,“ poznamenal Korčok.

Spoločne so Šimečkom poznamenali, že je to dôsledkom toho, že Slovensko sa pre zahraničnú politiku vlády dostáva do izolácie. „Lídri EÚ sa jednoducho nechcú postaviť za premiéra, ktorý odišiel od európskeho stola na druhú stranu k Rusom a ťahá tak Slovensko preč z EÚ,“ podotkol Korčok. PS kritizovalo aj ďalšie kroky vlády v zahraničnej politike.

V Bruseli sa vo štvrtok (6. 3.) uskutočnil mimoriadny summit EÚ o podpore Ukrajine a o európskej obrane. Do záverov sa podarilo presadiť text o tom, že treba v súčinnosti Európskej komisie, Ukrajiny a Slovenska hľadať riešenie na obnovenie tranzitu plynu.

Premiér po skončení summitu uviedol, že členské štáty EÚ uznali, že zrušenie tranzitu plynu cez Ukrajinu „je problém, ktorý ohrozuje celú EÚ“.