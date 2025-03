Raši ešte nevie, či bude na budúci týždeň schôdza k voľbe predsedu parlamentu

Nie je zatiaľ jasné, či na budúci týždeň bude mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k voľbe predsedu parlamentu. Uviedol to pre TASR minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a nominant Hlasu na šéfa NR SR Richard Raši.

„Tá dohoda je o tom, aby som sa mohol stať predsedom Národnej rady, potrebujem 76 plus poslancov a záujem vlády je, aby mala podporu 79 poslancov. Čiže kým to nie je dohodnuté, tak nie je jasné, čo sa stane a či to bude budúci týždeň,“ skonštatoval.

Šimečka v Ide o pravdu: Koalícia už nikdy nebude mať stabilnú väčšinu. S Hlasom sme skončili Video Zdroj: TV Pravda

Raši si myslí, že jeho nominácia na post predsedu vlády nie je tým najdôležitejším, čo ľudí na Slovensku trápi. „Podstatné je to, aby vláda fungovala, aby mohla plniť svoje programové vyhlásenie,“ podotkol. Ministerstvo, ktoré vedie, však bude podľa neho bez problémov fungovať aj po jeho odchode. Hovoril, že jeho štátni tajomníci majú okolo seba profesionálny tím a sú pripravení na prípadné prebratie rezortu. „Žiadne ministerstvo na Slovensku nemôže fungovať tak, že odchodom ministra by sa niečo udialo,“ dodal.

Líder Hlasu Matúš Šutaj Eštok ešte minulý týždeň deklaroval, že urobí všetko preto, aby sa čo najskôr konala voľba predsedu parlamentu. Funkcia je neobsadená od apríla 2024, keď vtedajší šéf parlamentu Peter Pellegrini zvíťazil v prezidentských voľbách. Podľa koaličnej zmluvy patrí post Hlasu, ktorý nominoval svojho podpredsedu Richarda Rašiho.