Protest Slovensko je Európa Video Protivládny protest v Bratislave, 7. marca 2025. / Zdroj: TV Pravda

Na začiatku protestu zaznela ľudová hudba a organizátori symbolicky prestrihli ostnatý plot, ktorý bol natiahnutý pred pódiom. Vláda podľa organizátorov stavia ostnatý drôt okolo krajiny.

„O osude našej krajiny budeme rozhodovať my. My sme Európania a my sme skutoční vlastenci,“ uviedli organizátori z pódia. Demonštrácie pod názvom „Slovensko je Európa“ organizuje iniciatíva Mier Ukrajine.

Správu budeme aktualizovať.