VIDEO: Kaštieľ v Rusovciach bude ako z rozprávky. Pozrite sa, ako to dnu teraz vyzerá

V súčasnosti sa začali aj výrubové práce stromov v parku. Informoval o tom riaditeľ výstavby kaštieľa a areálu Štefan Baxa. Archeológ Erik Hrnčiarik podotkol, že počas archeologického výskumu bol v areáli objavený prvý rímsky akvadukt na Slovensku.

Ako uviedol riaditeľ výstavby, v podzemnej časti kaštieľa sa realizuje podchytenie statických konštrukcií základov, ako aj podzemných konštrukcií vzduchotechnických kanálov. Na ostatných podlažiach podľa neho prebiehajú demontážne práce, ktoré zahŕňajú odstránenie drevených obložení, štukových stropov, dverí a okien.

Archeológ priblížil, že nájdený rímsky akvadukt bol dlhý 38 metrov. Našli sa podľa neho aj drobné nálezy ako náramky, šperky či rímska peňaženka. Dodal, že archeologický výskum realizovala katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave.

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená do konca roka 2029, náklady sa odhadujú na takmer 110 miliónov eur. Cieľom rekonštrukcie je obnoviť objekt tak, aby mohol byť využívaný na reprezentatívne účely, no zároveň umožniť jeho sprístupnenie aj pre verejnosť

Verejné obstarávanie na samotnú rekonštrukciu kaštieľa vyhlásili už v polovici decembra 2019, proces brzdilo viacero konaní o námietkach v priebehu jednotlivých etáp súťaže. Definitívne potvrdenie výsledkov tendra prišlo na začiatku júna 2024, o pár dní neskôr vláda schválila spustenie realizácie rekonštrukcie. Kaštieľ je v správe ÚV SR.