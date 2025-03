Viac ako 60 % Slovákov preferuje orientáciu smerom na Západ, s Ficovou politikou je spokojná tretina opýtaných

Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý uskutočnil think-tank Fórum Budúcnosti Slovenska (FSF) v spolupráci s agentúrou Focus. Jeho cieľom bolo odstrániť dohady, politické manipulácie i mediálne skreslenia o tom, ako Slováci vnímajú geopolitickú orientáciu krajiny, a priniesť fakty. Agentúra Focus realizovala prieskum od 3. do 6. marca na vzorke 1 006 respondentov.

Ruskí vojaci zviazali afrického žoldniera. Urobili z neho návnadu pre ukrajinské drony Video

„Už prvý pohľad na výsledky výskumu, bez hlbších analýz na úrovni druhostupňového triedenia, poukazujú na to, že Robert Fico a jeho vláda ide vo svojich krokoch, rozhodnutiach a celkovej logike svojej zahraničnej politiky proti väčšinovému názoru, vôli a potrebám obyvateľov Slovenska,“ vyjadril sa k výsledkom prieskumu sociológ Michal Vašečka. Za zaujímavé označil, že veľkosť bydliska nehrala pri výsledkoch výskumu až takú veľkú rolu. Prozápadnú orientáciu väčšinovo podporovali ako obyvatelia miest, tak aj obyvateľstvo najmenších obcí do tisíc obyvateľov. Išlo o bezmála 57 percent z nich.

Akú zahranično-politickú orientáciu Slovenska preferujete? Na Západ smerom k EÚ Na východ smerom k Rusku „Politiku štyroch svetových strán“ Preferoval(a) by som neutralitu Slovenska Neviem posúdiť Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Na Západ smerom k EÚ 60,8% „Politiku štyroch svetových strán“ 27,3% Preferoval(a) by som neutralitu Slovenska 9,1% Na východ smerom k Rusku 2,9% Neviem posúdiť 0,0%

Respondenti sa tiež mali vyjadriť, či sú spokojní so zahraničnou politikou štvrtej vlády Roberta Fica (Smer). Spokojnosť vyjadrilo 32,6 percenta respondentov, nespokojných je 54,8 percenta z nich. „Obyvatelia Slovenska väčšinovo podporujú formovanie „koalície ochotných“ krajín, ktoré sa chcú intenzívnejšie a spoločne podieľať na spoločnej európskej obrane – podporuje to až 54,4 percenta opýtaných, kým proti je necelá tretina – 31 percent," uvádza Future Slovakia Forum. Dopĺňa, že podľa záverov prieskumu sa 50,7 percenta Slovákov neobáva rôznych výziev, ktoré by aktívna účasť Slovenska na spoločnej európskej obrane mohla priniesť.

Protest Slovensko je Európa v Bratislave Video

„Celkovo výskum Future Slovakia forum a agentúry Focus ukázal, že súčasná vláda svojou zahraničnou politikou nereprezentuje vôľu a túžby väčšiny obyvateľov Slovenska,“ myslí si sociológ Michal Vašečka.