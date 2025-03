Mesežnikov: Kaliňákova „kolaborácia“ aj stretnutie Blahu so šéfom ruskej tajnej služby sú líniou Smeru

Vyjadrenie europoslanca a poradcu premiéra Erika Kaliňáka o Rusku ako potenciálnom spoľahlivom susedovi a stretnutie europoslanca Ľuboša Blahu so šéfom ruskej tajnej služby ide v línii Smeru. Pre agentúru SITA to povedal politológ a riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov.

„Toto je generálna línia Smeru. Niekto to povie otvorene, niekto skryte, niekto to pripustí,“ skonštatoval. Erik Kaliňák na novinársku otázku, čo by pre Slovensku znamenalo, keby boli Rusi v Užhorode či Kyjeve, tento týždeň povedal, že konečne by sme mali spoľahlivého suseda. Jeho výrok ostro skritizoval nielen ukrajinský veľvyslanec, ale aj prezident. Podľa Mesežnikova ide o neuveriteľné tvrdenie. „To je klasické kolaborantstvo ako u režimov, ktoré počas druhej svetovej vojny kolaborovali s Hitlerom, je to na tej istej úrovni,“ zhodnotil.

Stretnutie europoslanca za Smer Ľuboša Blahu v Moskve s riaditeľom ruskej zahraničnej tajnej služby Sergejom Naryškinom nie je podľa politológa prekvapivé. „Keď už sa Robert Fico stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, tak stretnutie subalterného človiečika menom Blaha s významným predstaviteľom ruského režimu nie je žiadnym prekvapením,“ skonštatoval. Naryškin je šéfom zahraničnej rozviedky, v minulosti bol predsedom ruskej Štátnej dumy. „Zároveň je predsedom Ruskej historickej spoločnosti, ktorá ako na bežiacom páse falšuje ruské dejiny. Blaha je aktívnym presadzovateľom týchto falošných naratívov u nás na Slovensku, adoruje všetko, čo súviselo so Sovietskym zväzom, vystupuje proti Západu,“ poukázal Mesežnikov.

Ruská zahraničná rozviedka sa pokúšala ovplyvniť posledné parlamentné voľby na Slovensku v prospech Smeru. Dva dni pred voľbami, v čase predvolebného moratória 28. septembra 2023, zverejnila vyhlásenie, v ktorom Naryškin tvrdil, že voľby na slovensku môže byť zmanipulované, administratíva vtedajšieho amerického prezidenta Joea Bidena zintenzívnila zasahovanie do vnútropolitickej situácie na Slovensku a že predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka je americký agent. Rovnaké naratívy vtedy prezentovali aj predstavitelia Smeru. Keďže voľby vyhrali, o zmanipulovaných voľbách už neskôr nebola reč.

