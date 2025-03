Huliak avizuje personálny a finančný audit na „svojom“ ministerstve

Uviedol to v relácii Slovenskej televízie a rozhlasu O 5 minút 12. Čerstvý minister, ktorý bol do svojej funkcie vymenovaný pred niekoľkými dňami, sa odmietol vyjadriť k tomu, či má nejaké podozrenia na nekalé praktiky. Zdôraznil, že cieľom je, aby prostriedky prúdili do športu a procesy na ministerstve sa stransparentnili.

„Očovan ako remeň, bohovský dobráčisko.“ Miestni v Očovej by Huliaka chceli za starostu, nie za ministra Video

Čítajte viac Omyl značky Huliak. Nový minister urobil bleskurýchlo opak toho, čo od neho očakával prezident