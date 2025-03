Kolíková: Súdna rada momentálne nevystupuje nezaujato a nestranne

Súdna rada v súčasnosti nevystupuje tak, že by sa o nej dalo povedať, že je nezaujatá, nestranná a že by jej mohli dôverovať sudcovia ako celok, že sa o nich stará, aby neboli pod tlakom. Vyhlásila to v rozhovore pre agentúru SITA opozičná poslankyňa a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS).

Poukázala pritom na tlačové besedy pod vedením premiéra Roberta Fica s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom a s advokátmi trestne stíhaných osôb, ktorí menovite rozprávali o sudcoch, ktorí sú pre nich nepohodlní.

Čítajte viac Kolíkovej sa nepáči Suskov zámer meniť disciplinárne senáty, kritizuje aj súdnu radu. Kosová reaguje

„A súdna rada neurobila nič. Proste boli tu takéto tlačové besedy a zo súdnej rady ste nepočuli nič. Naopak, počujete od nej k iným sudcom, ktorí sú nepohodlní pre túto vládu, voči tým sudcom aj ona útočí,“ skonštatovala Kolíková. Z predmetných dôvodov má opozičná poslankyňa problém s tým, aby súdna rada vyberala členov disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu SR. „Mám vážnu obavu, že proste to nedopadne dobre‚“ uviedla exministerka.

Kolíková v Ide o pravdu: So žiadnou z vládnych strán si neviem predstaviť spoluprácu. Mali by sme hovoriť o predčasných voľbách Video Archívne video.

Kolíková v tejto súvislosti pripomenula, že súdna rada má polovicu členov, ktorých sudcovia priamo volia. „A to je vlastne na jednej strane plusové, aj trošku problematické, lebo koho si zvolíte ako svojho reprezentanta? Toho, čo je na vás prísny? Alebo toho, čo je veľkorysejší? V tomto vlastne aj je dobré, že sudcovia majú svojich reprezentantov, ale aj sa to snažím vysvetliť, že asi ťažko očakávať, že sudcovia si tam budú voliť sudcov, ktorí sú prísni. Asi človek skôr inklinuje k tomu, že zvolím si toho, nehovorím rovno, s ktorým sa vždy dohodnem, ale asi toho, ktorý má také nejaké veľkorysejšie srdce,“ uviedla Kolíková.

Čítajte viac Súdna rada by po novom mohla podávať disciplinárne návrhy na sudcov

Zvyšných členov do súdnej rady nominuje prezident, parlament a vláda. „ Z tohto pohľadu jednoznačne je to tak, že nejakým spôsobom tie hodnoty, ktoré má prezident, ktoré má národná rada a ktoré má vláda, tam prenášajú cez svojich zástupcov do súdnej rady. Takže áno, v istej miere vám to kopíruje, dá sa povedať, aj hodnotové politiky, ktoré jednoducho tá vláda má,“ uviedla poslankyňa SaS.

Čítajte viac Pulman vybavoval väzbu pre Bombica. Súdna rada kritizuje za takéto slová herca Rotha, ten ich vysvetľuje

Spoločne so zástupcami zvolenými sudcami by nominanti výkonnej moci mali podľa Kolíkovej vytvárať v rade nejakú rovnováhu. „A už je to vlastne o tom výbere tých správnych osobností, ktoré sú v súdnej rade. Či sa tak javia, že sú tam nezaujatí, nestranní, alebo sa tak nejavia. Čo ja teraz hovorím je, že došlo k výberu ľudí, ktorí zjavne, aj z toho, keď si pozriete ich životopisy a čo je za nimi, tak proste aj s ohľadom na to, ako sa dnes správa súdna rada, tak sa nespráva nezaujate, nestranne. To podľa mňa treba pomenovať,“ povedala Kolíková. Dodala, že v súčasnej situácii dávať súdnej rade pri jej momentálnom zložení právomoc vyberať členov disciplinárnych senátov je veľmi nebezpečné a nebude to chrániť sudcov.