K opozičnej strane SaS sa pridáva bývalý policajný prezident Hamran

K opozičnej strane SaS sa pridáva bývalý policajný prezident Štefan Hamran. Venovať sa podľa svojich slov chce najmä vnútornej bezpečnosti štátu. Do úvahy pripadá aj jeho vstup do strany. Na pondelkovej tlačovej konferencii to spolu s ním oznámil predseda SaS Branislav Gröhling.