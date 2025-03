Maškarová: Pri vyšetrovaní pandémie sa v 3 prípadoch začalo trestné stíhanie

V rámci vyšetrovania manažovania zdrojov počas pandémie ochorenia COVID-19 sa v troch prípadoch začalo trestné stíhanie. Prvé stíhanie sa týka manažovania pandémie ako celku, a to za prečin marenia úlohy verejným činiteľom a za zločin všeobecného ohrozenia. V ďalších dvoch prípadoch je začaté trestné stíhanie za zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Týkajú sa nehospodárneho vynakladania finančných prostriedkov v súvislosti so zriaďovaním mobilných odberových miest, (MOM) a v súvislosti s nákupom vakcín na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Uviedla to v pondelok poverená prezidentka Policajného zboru (PZ) Jana Maškarová na pôde parlamentného zdravotníckeho výboru.