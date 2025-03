Smeruje Samuel Migaľ do PS? Už rokoval so Šimečkom

Spoločnú fotografiu zo stretnutia zverejnil na facebooku líder PS.

K stretnutiu uviedol, že témou bola „situácia v parlamente a voľba predsedu NR SR, kde sa zhodujeme, že Richard Raši nie je dobrým kandidátom“. Raši z Hlasu je momentálne ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a už mesiace je kandidátom Hlasu na post šéfa parlamentu.

Podľa Šimečku sa „teraz láme, kam budeme patriť. To som dnes povedal aj poslancovi Migaľovi, ktorý spolu so svojimi dvoma kolegami, Radomírom Šalitrošom a Jánom Ferenčákom, môžu pomôcť rozhodnúť“.

Podľa lídra PS je vláda Roberta Fica „úplne paralyzovaná. Ťahá nás preč z Európy a podhadzuje Rusku. Ohrozuje tak nielen našu prosperitu, ale aj bezpečnosť a všetko, čo sme všetci vyše 35 rokov budovali. O každú šancu zastaviť ich treba zabojovať a rokovať,“ dodal na margo rokovania so vzbúrencom z Hlasu.

Premiér Robert Fico (Smer) cez víkend uviedol, že odídencom okolo Migaľa ponúkol post ministra investícií, teda post, na ktorom momentálne sedí Richard Raši, alebo títo poslanci dajú nejakého nominanta, ktorý má potrebnú kvalifikáciu, vyjadril sa premiér v Sobotných dialógoch STVR.

„Ani ma to už nebaví," poznamenal Fico v súvislosti s rokovaniami s nespokojnými poslancami koalície. Zdôraznil, že mu záleží na stabilite vlády a schvaľovaní zákonov. To, že rokuje s koaličnými rebelmi považuje za niečo, čo nazval ako prácu naviac, pomimo jeho povinností zaistiť fungovanie vlády a plnenie jej programového vyhlásenia. „Ja nemám pocit, že sa vo vládnej koalícii trápim," podotkol v odpovedi na otázku, čo by sa muselo stať, aby uznal, že budú lepšie predčasné voľby, než trápenie sa vo vládnej koalícii. Vláda podľa neho funguje dobre. „V tomto okamihu som od predčasných volieb tak ďaleko, ako je to potrebné," dodal. Poznamenal, že s touto možnosťou stále počíta, no v súčasnosti je podľa neho pravdepodobnosť ich konania veľmi nízka.

Z Hlasu sa koncom roka odčlenila skupinka na čele s Migaľom. Jeho aj Šalitorša strana v januári 2025 vylúčila zo svojich radov, zakrátko ďalší „rebel" Malatinec prešiel k Národnej koalícii Rudolfa Huliaka. Medzi „rebelmi" je aj Ján Ferenčák, ktorý je stále členom Hlasu i jeho poslaneckého klubu.