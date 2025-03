Migaľ zintenzívňuje tlak na koalíciu. Na jej podmienky nepristúpil a stretol sa aj s PS

Vzďaľuje sa vládna koalícia od 79-člennej väčšiny v parlamente? Národná rada SR síce riadne nezasadá už štyri mesiace, no v jej kuloároch to vrie. Trojlístok koaličných strán sa už vyše pol roka snaží vrátiť pod svoje krídla všetkých poslancov, s ktorými začínal vládnuť v októbri 2023.

Po tom, čo sa minulý týždeň podarilo uspokojiť požiadavky skupiny odídencov okolo Rudolfa Huliaka, posledným krokom na ceste k zmieru zostáva trojčlenná skupina migaľovcov. Tá však v pondelok prekvapila rokovaniami s najsilnejším opozičným hnutím PS.

Pred marcovou schôdzou parlamentu, ktorá sa má otvoriť o dva týždne, koalícia stále tlačí pred sebou niekoľko dlhodobo nevyriešených problémov. A podľa viacerých indícií sa zatiaľ vládnym stranám nedarí čeliť im. Predseda vlády Fico totiž vo víkendových politických reláciách dal najavo, že situácia v koalícii a neúspešné rokovania s rebelujúcimi poslancami ho už nebavia.

„Je to komplikované, je to ťažké, ale nie je to kvôli mne,“ reagoval. „Moja trpezlivosť nie je nekonečná. V nejakom okamihu to budeme musieť uzavrieť,“ skonštatoval Fico v Sobotných dialógoch na RTVS. Novým termínom na vyriešenie situácie je podľa slov premiéra 25. marec, keď by sa mala konať najbližšia schôdza NR SR.

Minulý týždeň sa síce koalícia dohodla s nespokojencami okolo Rudolfa Huliaka, stále však zostáva nevyriešená trojica poslancov – nezaradení Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš, ako aj Ján Ferenčák, ktorý je stále členom Hlasu. Takzvaným migaľovcom ponúkajú ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja, ktoré má zostať bez šéfa po odchode Richarda Rašiho (Hlas) z ministerského postu do parlamentu.

Koalícii sa údajne podarilo dohodnúť na riešení ďalšieho dlhotrvajúceho problému – voľbe predsedu NR SR. Táto druhá najvyššia ústavná funkcia nie je na Slovensku obsadená už takmer rok a Raši je kandidátom, na ktorého zvolení sa zhodli Smer, Hlas a SNS.

Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja by po Rašim mohol podľa premiéra obsadiť práve niekto z trojice migaľovcov alebo ich nominant. Skupina rebelantov však o tento rezort neprejavuje záujem. Najčastejšie sa ako nový minister spomínal primátor Kežmarku a poslanec NR SR Ferenčák, ten však uprednostňuje post na čele samosprávy. Ak by nastúpil do vlády, musel by sa vzdať stoličky primátora. Na čelo ministerstva nemieri ani dvojica odídencov z Hlasu. Práve na tomto bode sa rokovania zatiaľ zasekli.

Migaľovci plus PS?

Migaľ však už dávnejšie naznačuje, že Richarda Rašiho vo voľbe na šéfa parlamentu nepodporí ani on, ani poslanci z jeho skupiny. V rozhovore tvrdil tiež, že v poslaneckom klube Hlasu sú aj ďalší nespokojní s nomináciou ministra investícií na čelo NR SR.

Pred niekoľkými dňami sa v kuloároch rozšírila aj verzia, že post predsedu parlamentu si nárokuje práve Ján Ferenčák, ktorý nechce prestúpiť na MIRRI. Premiér Fico v rozhovore v relácii televízie TA3 V politike túto verziu nepotvrdil ani nevylúčil. Uviedol len, že vládnuť so 76 poslancami je veľmi náročné a strana Hlas ide podľa neho s nomináciou Rašiho do veľkého rizika. „Pri tajnej voľbe sa môže stať všeličo,“ uviedol.

Pochybnosti o blížiacom sa rozuzlení koaličnej krízy sa zosilnili v pondelok, keď líder opozičného hnutia PS Michal Šimečka oznámil, že spolu so šéfom poslaneckého klubu hnutia Martinom Dubécim rokovali s rebelujúcim poslancom Migaľom. Podľa Šimečku sa zhodli na tom, že Richard Raši nie je dobrým kandidátom na predsedu parlamentu.

„Teraz sa láme, kam budeme patriť. To som dnes povedal aj poslancovi Migaľovi, ktorý spolu so svojimi dvoma kolegami Radomírom Šalitrošom a Jánom Ferenčákom môže pomôcť rozhodnúť. Hovorili sme aj o situácii v parlamente,“ uviedol Šimečka, ktorý zverejnil fotografiu z obeda s Migaľom.

Zdôraznil, že súčasná vláda nás ťahá preč z Európy a podhadzuje Rusku. „Ohrozuje tak nielen našu prosperitu, ale aj bezpečnosť a všetko, čo sme všetci vyše 35 rokov budovali. O každú šancu zastaviť ich treba zabojovať a rokovať,“ napísal k fotografii Šimečka.

Do hnutia nevstúpia

Dubéci na margo stretnutia s Migaľom uviedol, že spolu s rebelantom hovorili o situácii v parlamente. „To, že Národná rada je paralyzovaná, sme hodnotili kriticky,“ povedal na tlačovej konferencii. Tvrdí, že Migaľovi neponúkli vstup do strany. „Nebavíme sa o spolupráci. Zisťujeme si svoje pozície, zlaďujeme svoje postoje, bavíme sa o tom, ako vidíme vývoj v NR SR. To je dôležité bez ohľadu na to, či prichádza k nejakým štrukturálnym spoluprácam, alebo nie,“ dodal.

Na sociálnej sieti sa k stretnutiu vyjadril aj Samuel Migaľ. Vníma ho ako možnosť prispieť k zmierneniu polarizácie spoločnosti a spájať obe strany. „Môj aktuálny mandát nezaradeného poslanca na to dáva v tejto chvíli veľký zmysel,“ oznámil vo videu. Dodal, že ak sa nepodaria rokovania s Robertom Ficom o ďalšej podpore koalície, bude sa snažiť „pomáhať aspoň budovať mosty medzi opozíciou a koalíciou“.

„V politike je dôležité, aby sme sa navzájom počúvali. V Národnej rade zastupujeme aj tých, ktorí nás nevolili. Faktom je, že veľké množstvo vecí, ktoré má koalícia v programovom vyhlásení, má veľký prienik aj s programami opozičných strán, a naopak,“ dodal Migaľ po stretnutí.

Schôdzka Migaľa s progresívcami zjavne zaskočila koaličných poslancov. „Bude na pánovi Migaľovi, aby vysvetlil, či túto vládnu koalíciu chce, alebo nechce podporovať,“ reagoval v pondelok na popoludňajšej tlačovej konferencii podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer).

„Je to na pánovi poslancovi Migaľovi. My sme doteraz stále nepočuli z jeho úst, že nechce podporovať vládnu koalíciu a že by sa chcel stať súčasťou opozície. Ak sa po tomto stretnutí niečo také stane, tak to budeme musieť rešpektovať,“ doplnil. Podľa Gašpara z pozadia Šimečkových vyjadrení vyplýva, že aj PS rokuje s rebelantmi. „Pýtam sa, či s nimi kupčia, či uzatvárajú obchody do budúcna,“ poznamenal.

Otázna je aj sedemdesiatšestka

Vládny trojlístok momentálne nemá v parlamente plnohodnotnú 76-člennú väčšinu. Ferenčák síce je formálne v strane Hlas a ráta sa do počtu koaličných poslancov, no jeho podpora pri hlasovaniach istá nie je. Ďalší poslanec – Roman Michelko z klubu SNS – je momentálne práceneschopný, a s jeho hlasom by sa teda tiež nemalo rátať.

Situáciu skomplikoval aj rýchly odchod Rudolfa Huliaka z parlamentu na post ministra cestovného ruchu a športu. Keďže sa momentálne nekoná riadna schôdza a ani sa neplánuje mimoriadna schôdza parlamentu, jeho náhradník Miroslav Radačovský zatiaľ nemôže prevziať mandát. Bez týchto troch poslancov nebude mať koalícia potrebný počet hlasov ani na otvorenie marcovej schôdze.

Radačovský by teoreticky mohol zložiť poslanecký sľub na mimoriadnej schôdzi k zrušeniu transakčnej dane, ktorú navrhovalo zvolať PS. Tá sa však nakoniec konať nebude – rozhodol o tom podpredseda NR SR poverený jej riadením Peter Žiga (Hlas). Argumentoval, že parlament vlani v decembri odmietol podobný návrh a ešte neprešla povinná šesťmesačná lehota.

Koalícia by mohla pre zvýšenie počtu svojich poslancov zvolať mimoriadnu schôdzu na vlastný návrh, čím by umožnila prevzatie mandátu Radačovskému. Nejasné však je, na akú tému by sa takáto schôdza mala konať. Touto otázkou sa dnes bude zaoberať koaličná rada, povedal Gašpar.

Podľa informácií denníka SME koalícia nevidí problém v tom, že aktuálne nemá v parlamente 76 členov potrebných na otvorenie najbližšej schôdze. Plánuje si totiž osvojiť právnu interpretáciu, podľa ktorej uplatniť si mandát je právo vyplývajúce z ústavy. Poslanec, ktorý sa zúčastňuje na svojej vôbec prvej schôdzi, na nej podľa ústavy skladá sľub. Za schôdzu sa pritom podľa tohto výkladu považuje aj také „stretnutie“ pléna, na ktorom sa napokon nevykáže dostatočný počet poslancov.

Nebude pritom záležať na tom, či je v pléne dosť poslancov – sľub bude môcť Radačovský zložiť ešte predtým, než sa vôbec v sále bude zisťovať, či je plénum schopné uznášať sa. Sľub by tak mohol skladať v úvode ktorejkoľvek najbližšej schôdze, najneskôr teda 25. marca. Bez Ferenčáka a Michelka sa však schôdza otvoriť nedá.

Koalícia teda bude musieť počkať na návrat poslanca SNS z péenky a zároveň pokračovať v presviedčaní migaľovcov. Je tak možne, že sa posunie aj ďalšia schôdza parlamentu a prestávka v rokovaniach potrvá až do 27. mája, nakedy je naplánovaná ďalšia riadna schôdza NR SR.