Proruská skupina Brat za brata chce zrušenie protiruských sankcií, doniesla prezidentovi vyše 450-tisíc podpisov. Pellegrini členov neprijal

V Bratislave sa v utorok (11.3.) pred prezidentským palácom zoskupila skupina členov a prívržencov proruského motorkárskeho združenia Brat za brata. Jeho zakladateľ Matúš Alexa spolu s ďalšími členmi či prívržencami odovzdali do podateľne viac ako 450-tisíc podpisov s cieľom vyhlásiť referendum o zrušení sankcií uvalených na Ruskú federáciu.

Skupina Brat za brata odovzdáva podpisy na referendum za zrušenie protiruských sankcií Video Zdroj: TV Pravda

Prezident Peter Pellegrini sa s predstaviteľmi skupiny nestretol. „Prišli s tým, že chcú doručiť petíciu. Tá sa podáva na podateľni a tým to pre nás končí,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa hlavy štátu Patrícia Medveď Macíková.

Na Hodžovom námestí sa zišlo asi dvanásť prívržencov v motorkárskych bundách s nápisom „brat za brata“ v ruskej azbuke. Alexa združenie reprezentoval v kabáte a košeli a prišli aj ďalší prívrženci v bežnom oblečení. Pred palácom sa chvíľu zhovárali medzi sebou a novinárom následne poskytli priestor na otázky. Udalosť pokrývala aj ruská štátna televízia Rossija 1.

Foto: Robert Hüttner, Pravda Brat za brata Matúš Alexa, petícia Vodca proruskej skupiny Brat za brata Matúš Alexa.

Skupina tvrdí, že všetci Slováci trpia sankciami uvalenými na Ruskú federáciu. „Podarilo sa nám vyzbierať viac ako 453 254 podpisov,“ uviedol Alexa. V tejto súvislosti pritom existujú nejasnosti, ako sa to skupine podarilo.

Ako upozornili Aktuality, bývalý člen Brat za brata Rastislav Bočan, ktorého zo združenia vyhodili po nezhodách, sám zverejnil video, v ktorom počet podpisov spochybnil. Tvrdí, že ich zbierali v osadách a viacerí ľudia sú tam podpísaní aj dva či trikrát. „Kamarát, veľa ľudí zavádzaš aj klameš,“ odkázal na adresu Matúša Alexu.

Zakladateľ združenia pred novinármi na tieto slová reagoval a uviedol, že členovia Brat za brata sú aj Rómovia, Čečenci či Srbi, pravoslávni či katolíci. „My ľudí nerozdeľujeme. Samozrejme, aj ľudia v osadách podpisovali tieto podpisy,“ povedal Alexa. To, či to nieko podpísal viackrát, majú podľa neho skontrolovať príslušné orgány. „My sme si to prešli, takéto podpisy sme nenašli,“ doplnil.

Správu aktualizujeme.