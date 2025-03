Pellegrini: Zodpovední za riadenie krajiny by mali správam Najvyššieho kontrolného úradu venovať väčšiu pozornosť

Všetci najvyšší ústavní činitelia Slovenska by mali venovať väčšiu pozornosť správam, ktoré predkladá Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) a menej tým, ktoré predkladajú tajné služby. Povedal to prezident Peter Pellegrini v utorok v prejave po svojej prvej návšteve Národného kontrolného úradu.

Zodpovední za riadenie krajiny by podľa prezidenta mali venovať pozornosť správam NKÚ nielen tým, že si ich prečítajú, ale aj prijatím opatrení, ktoré zvrátia negatívne trendy, na ktoré úrad poukáže. „Chcem požiadať aj Vládu SR, aby sa predtým, než znova namieša nejaký koktejl konsolidácie, ktorý má byť ešte väčší ako ten, ktorý sme museli vypiť minulý rok, pozrela do všetkých tých zistení NKÚ. Možno zistí, kde všade sú rezervy, a kde všade by sa dalo ušetriť obrovské množstvo prostriedkov bez toho, aby sme museli ťarchu konsolidácie znovu preniesť na obrovské škrty alebo príjmovú stránku a zase vytiahnuť peniaze z vreciek obyvateľov,“ uviedol prezident.

Pripomenul, že čerpanie peňazí daňových poplatníkov, efektívne vynakladanie financií štátom, napĺňanie zákona, a dodržiavanie pravidiel je vždy veľmi dôležitou témou, ktorá púta pozornosť aj verejnosti. Kontrola efektivity nakladania s verejnými zdrojmi by však podľa neho mala byť vždy nad aktivitami, ktoré štát počas roka robí.

Ako ďalej povedal Pellegrini, NKÚ je nezávislou organizáciou a takou aj musí ostať. Pripomenul, že jeho predseda je volený parlamentom na sedem rokov, aby mal garantovanú svoju nezávislosť tým, že nepodlieha jednému politickému cyklu. Svoju prácu tak môže podľa neho vykonávať maximálne nezávisle bez ohľadu na to, kto je momentálne pri moci. Rovnako aj nastavovať verejným orgánom, nielen centrálnej vláde, ale aj regiónom, mestám a obciam zrkadlo o tom, ako narábať s verejnými prostriedkami. Rovnako nezávislý od politickej moci musí podľa prezidenta zostať aj Štatistický úrad SR, ktorý nesmie byť predmetom politického ovplyvňovania.

„Ten zverejňuje obrovské množstvo dát, čísel, v ktorých sa odvíja hospodárska politika, v ktorých informuje o raste priemernej mzdy na Slovensku, ktorý stanovuje mieru inflácie. Ak chceme takémuto úradu dôverovať, nesmie byť predmetom akéhokoľvek politického nátlaku,“ poznamenal. Odmieta, ak sa politické strany snažia zasiahnuť do personálneho zloženia, či riadenia tejto nezávislej inštitúcie len z toho dôvodu, že sa im niektoré zverejnené číslo nepozdáva.

Slovenský prezident zároveň ocenil predsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho a významný kvalitatívny posun v práci NKÚ, ktorý podľa neho prešiel od byrokratických kontrol ku kvalitatívnym kontrolám. Zároveň potvrdil, že prezidentská kancelária chce viac spolupracovať s NKÚ. Vyzdvihol tiež informačný systém NKÚ, ktorý ma úrad vo svojom vlastnom vlastníctve, na rozdiel od iných štátnych inštitúcií, a implementuje do riadenia svojich procesov aj umelú inteligenciu.

Pellegrini tiež povedal, že bude od úradu očakávať správu týkajúcu sa úhrad a spôsobu použitia prostriedkov z verejného zdravotného poistenia v slovenskom zdravotníctve. Zdôraznil, že to bol práve NKÚ, ktorý poukázal na nedostatky a malú transparentnosť pri darovaní majetku z ministerstva obrany v objeme 700 miliónov eur, problémy pri výstavbe niektorých priemyselných parkov, či využívanie eurofondov. Pripomenul i podporu marginalizovaných skupín. „Na túto oblasť boli za posledné roky minuté stámilióny, ak nie miliardy eur, ale efektívny posun k lepšiemu stavu sa zatiaľ nedostavil,“ zhodnotil.