FOTO: Obnova Krásnej Hôrky má niekoľkomesačné meškanie. Od požiaru hradu ubehlo už 13 rokov

Kontrolný deň za účasti médií sa na Krásnej Hôrke konal po približne roku a pol, a to pri príležitosti 13. výročia od rozsiahleho požiaru, ktorý hrad poškodil. Obdobie od požiaru Bittner označil za premárnené roky, počas ktorých došlo k množstvu vážnych pochybení. Jedným z problémom sú podľa jeho slov neskolaudované strechy na dolnom a strednom hrade, ktoré sú navyše pre údajné pochybenia v projekte po pár rokoch v havarijnom stave. „Ideme vypracovať nový aktualizovaný posudok sanácie striech. Následne sa vykoná ich sanácia, aby do konca roka 2025 po 11 rokoch sa konečne tie strechy skolaudovali,“ uviedol Bittner.

Práce na obnove dolného hradu, časti stredného hradu a výstavbe podhradia za vyše 20 miliónov eur sa začali v auguste 2022. Vysúťažený zhotoviteľ, spoločnosť MBM-GROUP, vzišiel z medzinárodného verejného obstarávania. Projekt mal byť podľa pôvodnej zmluvy dokončený do augusta tohto roka, podľa Bittnera má však rekonštrukcia niekoľkomesačné meškanie a práce budú dokončené až na jeseň. V súvislosti s rekonštrukciou tiež hovoril o „tunelovaní“ a fiktívnych faktúrach, ktoré zastavil, konkrétne príklady však uviesť odmietol. Dočasne poverený riaditeľ skritizoval bývalé vedenie Múzea Betliar aj pre údajne chýbajúce plány expozícií. „Neexistuje plán, ako budú vytvorené alebo umiestnené exponáty,“ skonštatoval Bittner.

Na aktuálne prebiehajúcu obnovu dolného a stredného hradu má nadväzovať ďalšia etapa, a to rekonštrukcia horného hradu. Bittner skritizoval, že projektová dokumentácia k tejto časti nie je hotová ani po ôsmich rokoch. Dokončená by však podľa jeho slov mala byť v najbližších dňoch, nasledovať bude vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa. „Verím tomu, že ešte tento rok, niekedy v septembri, sa začne rekonštrukcia horného hradu,“ priblížil.

Na obnovu Krásnej Hôrky vyčlenila vláda v minulosti 35 miliónov eur. Pre meškajúci harmonogram je však potrebné časť finančných prostriedkov vrátiť, peniaze tak bude musieť štát zrejme vyčleniť opäť. Pre to a tiež problémy s neskolaudovanými strechami či chýbajúcou projektovou dokumentáciou nie je podľa dočasne povereného riaditeľa SNM v súčasnosti možné povedať, kedy bude hrad sprístupnený pre verejnosť, rok 2025 ani 2026 však za reálny nepovažuje. Starosta Krásnohorského Podhradia Štefan Kún bol zo záverov mediálneho dňa na hrade sklamaný. „Dúfam, že sa to podarí trochu urýchliť. Vidíme to už 13 rokov a už nás to prestáva baviť, že sa to vždy posúva a posúva,“ uviedol pre médiá.

Na vyjadrenia Bittnera v utorok popoludní reagovala Erika Šmelková, ktorá pôsobila ako projektová manažérka od začiatku rekonštrukcie Krásnej Hôrky. Súčasne bola zástupkyňou bývalej riaditeľky Múzea Betliar, v utorok po kontrolnom dni však podľa vlastných slov dostala okamžitú výpoveď pre závažné porušenie pracovnej disciplíny. Dôvodom majú byť problémy a nedostatky protipožiarnej ochrany v betliarskom múzeu, Šmelková pochybenie odmieta. Na tlačovom brífingu na kontrolnom dni podľa nej odzneli zo strany vedenia SNM nepravdy a informácie vytrhnuté z kontextu.

„Projektová dokumentácia na horný hrad je dokončená, stavebné povolenie bolo vydané v septembri minulého roka. Je nahratá na cloude na úložisku, už sa len dolaďujú posledné detaily s rozpočtármi,“ uviedla Šmelková. Ako dodala, rekonštrukcia hradu mešká aj pre viaceré práce navyše, ktoré sa pri tak rozsiahlej rekonštrukcii kultúrnej pamiatky spravidla vyskytujú. Odmieta však vyhlásenia o „tunelovaní“ i to, že by predchádzajúce vedenie Múzea Betliar nepripravilo budúce expozičné plány. „Minulý rok bola odovzdaná projektová i rozpočtová dokumentácia k expozíciám. Je to na oddelení verejného obstarávania v Bratislave,“ dodala Šmelková.

Na obnovu Krásnej Hôrky v súčasnosti dozerá spoločnosť MSP Košice, ktorú SNM zazmluvnilo vo februári za vyše 200 000 eur. SNM si tiež objednalo audit doposiaľ vykonaných prác od firmy mArchus z Prešova za takmer 100 000 eur. Zastupujúca riaditeľka Múzea Betliar Andrea Predajňová vo februári vedeniu SNM vrátila splnomocnenie podpisovať zmluvy za štatutára v súvislosti s obnovou hradu, na utorňajšom kontrolnom dni sa nezúčastnila. Bittner jej neprítomnosť nevysvetlil, uviedol však, že v betliarskom múzeu sa počas utorka uskutočnila kontrola zo strany inšpekcie práce.