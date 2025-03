PS koalícii: Chcete mier? Ukážte činy a vyzvite Putina, aby prijal prímerie

Šimečka: Rodí sa nová bezpečnostná architektúra Európy a Slovensko je mimo Video Zdroj: Ivan Majerský / TV Pravda

Ukrajina v utorok prijala návrh USA na okamžité zastavenie bojov a 30-dňové prímerie, teraz je na ťahu Rusko. „Vyzvite ruskú vládu a prezidenta Putina k tomu, aby takisto prijal prímerie a okamžite vydal príkaz na zastavenie bojov. Už je iba na Rusku, aby krviprelievanie skončilo. Zasaďte sa o to, využite vaše postavenie,“ vyzvali menovite Roberta Fica, Matúša Šutaj Eštoka, Andreja Danka, Juraja Blanára, Tibora Gašpara, Ľuboša Blahu, Erika Kaliňáka, Mariána Kéryho, Jána Mažgúta, Richarda Glücka a Adama Lučanského.

Zelenskyj: Ak bude Rusko súhlasiť, prímerie sa môže začať okamžite Video „Ukrajina je pripravená prijať tento návrh – vnímame ho ako pozitívny krok,“ povedal prezident Volodymyr Zelenskyj o 30-dňovom prímerí, s ktorým prišli USA. Zdroj: Twitter V. Zelenského

Rusko už podľa Šimečku s Korčokom nemá žiadne výhovorky, naopak, môže okamžite ukončiť doterajšiu agresiu vedenú na ukrajinskom území. Predstaviteľom koalície pripomínajú, že vo svojich vyjadreniach nadbiehali Moskve, hrdili sa dobrými vzťahmi s kremeľskými politikmi a návštevami Putinovho režimu. „Žiadajte od Ruska nahlas a jednoznačne, aby toto príšerné, nezmyselné zabíjanie skončilo,“ vyzývajú ich.

Ukrajina po rokovaniach v Saudskej Arábii prijala návrh Spojených štátov na 30-dňové prímerie s Ruskom, pričom Washington okamžite ukončí pozastavenie zdieľania spravodajských informácií a obnoví vojenskú pomoc Kyjevu. Strany sa tiež dohodli, na „čo najskoršom" uzavretí dohody o ukrajinských nerastoch. „Ukrajina vyjadrila pripravenosť prijať návrh USA na okamžité dočasné 30-dňové prímerie, ktoré môže byť predĺžené na základe vzájomnej dohody strán a ktorého podmienkou je súhlas a súbežná implementácia zo strany Ruskej federácie. Spojené štáty oznámia Rusku, že ruská reciprocita je kľúčom k dosiahnutiu mieru,“ píše sa vo vyhlásení. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Spojené štáty musia „presvedčiť“ Rusko, aby prijalo návrh na prímerie. „Ukrajina tento návrh víta, považujeme ho za pozitívny, sme pripravení podniknúť tento krok. Spojené štáty americké musia presvedčiť Rusko, aby s tým súhlasilo. Americká strana chápe naše argumenty,“ vyhlásil ukrajinský líder.

SaS zvoláva okrúhly stôl

Opozičná SaS zvoláva na 19. marca okrúhly stôl opozičných strán k problematike obranyschopnosti Európy. Na stretnutí by chcela s opozičnými kolegami riešiť aj zvýšenie výdavkov na obranu. Na tlačovej konferencii o tom v stredu informoval poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (SaS).

„Vnímame túto tému ako zásadnú a dôležitú nielen z ekonomického hľadiska, samozrejme sa musíme porozprávať o tom, aké vplyvy to bude mať, ale aj z hľadiska bezpečnostného, medzinárodne-bezpečnostného a obranného. Považujeme za dôležité, aby sme sa so všetkými opozičnými stranami na túto tému porozprávali a hľadali spoločné stanovisko tak, aby sme vedeli deklarovať aj našim partnerom v zahraničí, že Slovensko sa o túto tému zaujíma,“ vyhlásil Krúpa. Súčasťou stretnutia by podľa neho mala byť aj debata o návrhoch koalície k téme európskej obrany.

Poslanec sa vyjadril aj k súhlasu Ukrajiny s americkým návrhom prímeria. Podotkol, že teraz je na ťahu Rusko. Dodal, že Ukrajina je pripravená na prímerie a vždy bola pripravená na spravodlivý mier. Pripomenul, že prímerie trvalo aj od roku 2014 do roku 2022, keď Rusko plnoformátovo na Ukrajinu zaútočilo.