Pozor. Prichádza nová záchranná linka. K 155-ke pribudne ďalšia

„Narastajúci počet volaní na linku tiesňového volania 155, narastajúci počet výjazdov a zahlcovanie systému odkladnými udalosťami spôsobujú postupné znižovanie dostupnosti ZZS. Predložený návrh zákona zavádza niekoľko opatrení, ktoré majú za cieľ stabilizovať systém ZZS a zabezpečiť jeho udržateľnosť a dostupnosť neodkladnej zdravotnej starostlivosti,“ vysvetlilo Ministerstvo zdravotníctva SR ako predkladateľ návrhu.

Z medzinárodného prieskumu, do ktorého bolo zapojené aj Slovensko vyplýva, že až 80 percent ľudí nepozná príznaky cievnej mozgovej príhody a iba 24 percent pacientov, ktorých postihne, si uvedomuje, že má mozgovú mŕtvicu. Len 3 percentá pacientov, ktorí dostali porážku, si zavolalo sanitku. Tieto štatistiky nám ukazujú, aké dôležité je vzdelávať verejnosť o tejto téme o to viac, že čas na úspešnú liečbu tohto ochorenia je len štyri a pol hodiny od prvých príznakov. O mozgovej mŕtvici hovoríme s Richardom Fidesom, ktorý ju pred 15 rokmi prekonal, so záchranárom Matejom Polákom a prof. MUDr. Zuzanou Gdovinovou, CSc., ktorá je prednostkou Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP v Košiciach. / Zdroj: Ivan Majerský / TV Pravda