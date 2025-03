SAV a zbrojársky výskum? Prezident navrhuje nové využitie obranných financií

Slovenská akadémia vied (SAV) by mohla byť jedným z prijímateľov navýšených prostriedkov na obranu. Slúžili by na výskum a vývoj. Na tlačovej konferencii to uviedol prezident SR Peter Pellegrini po návšteve akadémie. Pripomenul tiež, že v krátkej dobe opäť zvolá okrúhly stôl všetkých predsedov politických strán z parlamentu s cieľom zjednotiť postoj zahraničnej politiky Slovenska celého politického spektra.

„Ak hovoríme teraz v Európe o potrebe zvyšovania výdavkov na našu obranu a bezpečnosť, tak si myslím, že ak SR do budúcna bude postupne zvyšovať výdavky na obranu a bezpečnosť, časť týchto peňazí by mala byť použitá na výskum a vývoj a možno práve aj v SAV,“ vyhlásil prezident. Pomôcť by podľa neho mohla v oblastiach šifrovanej komunikácie, výskumu nových materiálov, systémov umelej inteligencie či digitálneho riadenia rôznych zariadení. Podotkol, že SAV by bola prínosom pre Ozbrojené sily SR aj dobrým partnerom pre výskum so slovenskými zbrojárskymi podnikmi.

Foto: TASR, Jaroslav Novák Prezident Pellegrini návšteva SAV, Pavol Šajgalík Prezident Peter Pellegrini a predseda SAV Pavol Šajgalík počas návštevy prezidenta v Slovenskej akadémii vied (SAV) v Bratislave 12. marca 2025.

Prezident si myslí, že zbraňové systémy sú oblasťou, ktorá do budúcna bude predstavovať veľkú časť rastu hrubého domáceho produktu Slovenska. „SAV so zvýšenými výdavkami zo strany Ministerstva obrany SR by mohla byť súčasťou aj tohto navyšovania zdrojov na našu obranu a bezpečnosť,“ doplnil s tým, že bude o tom hovoriť aj s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer) a premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). „Myslím si, že toto je správna cesta, ako zvyšovať obranu a bezpečnosť SR a na druhej strane výrazne podporiť opäť skvelý excelentný slovenský výskum a vývoj, pretože taký sa v SAV robí,“ dodal.

K problematike obranyschopnosti Európy zvolala okrúhly stôl opozičných strán aj opozičná SaS, a to na 19. marca. Na stretnutí by chcela s opozičnými kolegami riešiť aj zvýšenie výdavkov na obranu.

SAV má byť majákom pravdy a faktov

Slovenská akadémia vied (SAV) má byť majákom pravdy, faktov a vedeckých dôkazov. Po stredajšom rokovaní s vedením tejto inštitúcie v Bratislave to uviedol prezident SR Peter Pellegrini. Správne je podľa neho rázne odsúdiť, ak sa do spoločnosti snaží niekto pretlačiť názor, za ktorý sa musia vedci na Slovensku hanbiť.

„V záujme toho, aby sme naozaj neprestali veriť tomu, čo sme sa učili a čo je prebádané odborníkmi a na čo sú dôkazy, je dôležité, aby etablovaná spoločnosť, ako je SAV, bola pilierom pravdy, faktov a skutočnosti na základe dôkazov. A pomáhala nám navigovať sa v spleti rôznych informácií, ktoré sa už často zakladajú ani nie že na nepravde, ale sú vyslovene lžou,“ povedal prezident.

Predseda SAV Pavol Šajgalík, potvrdil, že akadémia sa snaží v spoločnosti vystupovať ako hlas zdravého rozumu. Rovnako hlas toho, že keď má niekto pochybnosť o nejakej informácii, vedci sú ochotní a pripravení na všetky otázky obyvateľstva Slovenska odpovedať primeraným a kvalifikovaným spôsobom na úrovni súčasného poznania.

Prezident po rokovaní tiež spomenul, SR má pred sebou významnú úlohu, ako zabezpečiť šifrovanú komunikáciu medzi orgánmi štátu. Ako vyplynulo z diskusie na pôde SAV, o desať rokov by mal byť každý schopný prečítať si šifrované správy, ktoré si ľudia v súčasnosti medzi sebou posielajú, uviedol. Preto vedeckí pracovníci podľa neho musia hľadať nové spôsoby, ako odolať kvantovej počítačovej technológii. Podotkol, že tento rok by mala byť ukončená prvá fáza budovania slovenskej kvantovej komunikačnej infraštruktúry, ktorá bude spojená s otvorením uzlov na partnerských inštitúciách, kde by sa podľa neho mohla zapojiť aj Kancelária prezidenta SR.

Pellegrini ocenil aj to, akými pozitívnymi zmenami za posledné roky SAV prešla, hoci proces transformácie podľa prezidenta trval veľmi dlho. Vedecké centrá a ústavy SAV, v ktorých aktuálne pôsobí viac ako 2000 vedeckých a 1000 nevedeckých pracovníkov, sa od roku 2022 transformovali na novú právnu formu verejných výskumných inštitúcií. „SAV nie je len miestom, kde vedci skúmajú a čakajú, či na niečo prídu, ale je to dynamicky sa rozvíjajúca inštitúcia,“ zhodnotil, pričom spomenul aj jej úsilie prepájať poznatky s komerčným sektorom, priemyslom a firmami. Za dlhoročnú prácu sa poďakoval predsedovi SAV Pavlovi Šajgalíkovi, ktorého by mal v blízkej budúcnosti vystriedať na poste Martin Venhart.