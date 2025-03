Rezort zdravotníctva musí zaplatiť miliónovú pokutu. Súd vyhovel žalobe Union

Žalobu podala Union ZP vo februári 2023. Odôvodnila ju tým, že MZ v roku 2018 nezákonne rozhodlo o zaradení lieku Keytruda do zoznamu kategorizovaných liekov, čo v roku 2022 potvrdil aj Krajský súd v Bratislave. „Vzhľadom na to, že nezákonné rozhodnutie bolo Krajským súdom v Bratislave zrušené z dôvodu jeho nezákonnosti, žalobcovi vznikla škoda, ktorá predstavuje rozdiel medzi sumou úhrad za liek Keytruda podaný poistencom žalobcu v období od 15. októbra 2018 do 18. marca 2022,“ píše sa v rozsudku. Zdravotná poisťovňa sa preto v žalobe domáhala, aby súd uložil ministerstvu povinnosť zaplatiť škodu v sume vyše 1,3 milióna eur spolu s úrokom z omeškania vo výške sedem percent ročne z tejto sumy od roku 2022 do zaplatenia.

Súd vo veci rozhodol rozsudkom pre zmeškanie žalovaného. „Rozsudok pre zmeškanie predstavuje osobitný zjednodušený druh rozhodnutia súdu vo veci samej, ktorý je dôsledkom procesnej pasivity strany sporu,“ ozrejmil. Poukázal na to, že rezort bol v konaní úplne pasívnym. Žiadnym spôsobom nereagoval na výzvu súdu na vyjadrenie sa k žalobe ani na termín pojednávania. „Žalovaný teda súdu pred pojednávaním nielen neoznámil žiadne také vážne okolnosti, ktoré by s ohľadom na povahu, nepredvídateľnosť, závažnosť, rozsah alebo z iných dôvodov mali aspekt ospravedlniteľnosti neprítomnosti na pojednávaní, ale svoju neprítomnosť na pojednávaní do otvorenia pojednávania neospravedlnil vôbec,“ uvádza sa v rozsudku.

Súkromná Union ZP pre TASR uviedla, že prípad nateraz nebude bližšie komentovať. Rezort zdravotníctva na otázky TASR neodpovedal.