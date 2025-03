Bude to tesné, priznal poslanec za SNS: Otvorením schôdze NR SR si je istý, voľbou predsedu parlamentu až tak nie

Rokovania vládnej koalície s odídencami sa zrejme zasekli a už aj premiér Robert Fico (Smer) hovorí o možnosti predčasných volieb. Ešte predtým sa však poslanci pokúsia veci zachrániť na najbližšej schôdzi. Poslanec Roman Michelko (SNS) verí, že sa to podarí.

Michelko reaguje na poslancov Hlasu: Vzniká tu hniezdo odporu, nech povedia, či sú súčasťou koalície alebo opozície Video Zdroj: TV Pravda

Na otvorenie schôdze je potrebných 76 prítomných poslancov a s pomocou od podporovateľov opozičných strán zrejme Smer, Hlas a SNS počítať nemôžu. Najtesnejšia parlamentná väčšina je pritom zároveň aj hranicou, na ktorej vládna koalícia v súčasnosti balansuje.

Vláda si už udobrila štvoricu okolo Rudolfa Huliaka, ktorý ako nominant Smeru nahradil na čele ministerstva cestovného ruchu a športu Dušana Keketiho, a poslanci z jeho družiny preto deklarovali koalícii podporu. S Huliakom však do vlády odišiel aj 76. poslanec koalície v Národnej rade (NR) SR a na náhradu v podobe Miroslava Radačovského sa zatiaľ čaká.

Foto: TASR, Jakub Kotian Michelko Poslanec NR SR a predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS).

Okrem toho sa koalícii stále nepodarilo dohodnúť s trojicou rebelantov – Samuelom Migaľom, Radomírom Šalitrošom (obaja nezaradení) a Jánom Ferenčákom (Hlas). Rokovania s nimi vedie Smer a od ich výsledku sa odvíja aj budúcnosť koalície.

Bez nich majú vládne strany len 76 hlasov a s tým sa podľa Fica ani šéfa SNS Andreja Danka vládnuť nedá. Politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner pre Pravdu podotkol, že ak by mala koalícia zostať na tejto úrovni, premiér podľa neho siahne po možnosti predčasných volieb. Stačí totiž absencia jedného poslanca a už sa nemusí ani otvoriť schôdza, nieto ešte schváliť nejaký zákon.

Čítajte viac Na sedemdesiatdeviatku neveria ani v koalícii, Fico straší predčasnými voľbami. Podľa experta s nimi zatiaľ počká

Maródka

Práve v takejto situácii sa koalícia ocitla minulý aj tento týždeň. Hovorilo sa, že ešte pred začiatkom riadnej marcovej schôdze chceli vládne strany zvolať mimoriadnu „supervolebnú“. Na nej sa malo hlasovať o viacerých personálnych voľbách, ktoré už dlhšie viaznu v parlamente. Okrem iného sa mal voliť aj predseda NR SR.

Koalícia však nemala k dispozícii 76 poslancov a takáto schôdza sa preto nakoniec nekonala. Roman Michelko z SNS totiž posledné dni strávil v nemocnici pre dlhšie plánovanú operáciu. Ako však vo štvrtok (13. 3.) uviedol pre Pravdu, v súčasnosti je už v poriadku a pripravený zúčastniť sa na rokovaní parlamentu. Dlhodobé zdravotné problémy má primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč (Hlas), no aj ten nám odkázal, že sa cíti v poriadku.

Foto: TASR, Jaroslav Novák Roman Michelko, Andrej Danko Na snímke zľava predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS) a podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS).

Michelko je tak presvedčený, že 25. marca bude riadna schôdza parlamentu uznášaniaschopná. „Myslím si, že nastúpenie náhradníka za Huliaka je už vyriešené. Uplatnenie si mandátu nemôže byť závislé na uznášaniaschopnosti. Nehovoriac o tom, že tuším aj Ferenčák a dokonca aj Migaľ povedali, že keby bolo treba, tak na otvorenie schôdze prídu,“ vysvetlil poslanec.

V prípade Radačovského pôsobenia v parlamente sa taktiež v kuloároch objavujú otázniky ohľadom jeho podpory vlády, no Michelko pripomína, že bývalý europoslanec za ĽS NS jej ju už sľúbil. „Verejne deklaroval, že sa definuje ako koaličný poslanec. Ja sám predpokladám, že vstúpi do klubu SNS, ale uvidíme. Každopádne v žiadnom prípade neočakávam, že by mal podporovať opozíciu,“ skonštatoval poslanec.

Čítajte aj Európa sa už nemôže opierať o USA. Lídri EÚ sa musia dohodnúť, Ficova podmienka je neškodná, hovoria diplomati

Predseda parlamentu

Poslanec za SNS zároveň prezradil, že hneď prvým alebo druhým bodom na najbližšej schôdzi majú byť personálne veci, teda aj otázka voľby predsedu NR SR. Vláda totiž v súčasnosti prechádza rekonštrukciou a z ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) by na čelo parlamentu mal prestúpiť minister Richard Raši (Hlas).

Vplyv na jeho súčasnú ministerskú stoličku má teraz Smer a ten sa ju snaží ponúknuť rebelantovi Ferenčákovi. Poslanec však podľa vlastných slov o post vo vláde nemá záujem, lebo by sa v takom prípade musel vzdať pozície primátora v Kežmarku.

Čítajte viac Nebojím sa Andreja Danka, odkázal Huliak po stretnutí s prezidentom. Kedy ho vymenujú do funkcie, nevie

Ďalšou možnou náhradou za Rašiho na MIRRI by mohol byť vicepremiér pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas). Ten ale pre Pravdu vo štvrtok (13. 3.) uviedol, že „to zatiaľ nie je na stole“ a „nie je to súčasťou rokovaní“.

Migaľ, Ferenčák a Šalitroš zároveň naznačujú, že Rašiho v tajnej voľbe na predsedu parlamentu nepodporia, takže ak sa ním minister na MIRRI stane, tak len tým najtesnejším možným výsledkom. Kmec pritom nevedel, v akom štádiu sú rokovania s rebelantmi z jeho strany. „Teraz to vedie Smer a neviem vám k tomu odpovedať,“ odvetil nám na otázku.

Čítajte viac Huliak má ministerstvo, no koalícii väčšina stále chýba. S otvorením schôdze NR SR bude mať problém

Politológ z Trenčianskej univerzity Miroslav Řádek tento týždeň Pravdu upozorňoval aj na riziko v prípade Andreja Danka, ktorý si vlani post predsedu parlamentu sám nárokoval. Podľa experta by mohlo hroziť, že šéf SNS ako nie veľký fanúšik strany Hlas nakoniec Rašiho nepodporí, Michelko však ubezpečuje o opaku.

„To, že Rašiho nepodporujú (migaľovci, pozn. red.), je ich problém a problém Hlasu. V podstate v tomto zmysle premiér Fico povedal, že 41 poslancov Smeru je jasných a za klub SNS môžem povedať, že nikto ani v náznaku nenaznačil, že by mal s Rašim problém. Jediný teoretický problém môže nastať v klube Hlasu. Je to tesné,“ uzavrel poslanec.