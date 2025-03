Som zdatný, ja si rezort zaslúžim, obhajuje Huliak svoj post. Zradili ste svoje záujmy, vyčítali mu progresívci

Ostrá debata huliakovcov s progresívcami na ta3 Video V relácii Král na ťahu boli Národná koalícia a Progresívne Slovensko. Za koalíciu prišiel minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak a poslanec Roman Malatinec. Za opozíciu prišli poslankyňa Tamara Stohlová a poslanec David Dej. / Zdroj: ta3

Minister Huliak sa v relácii ta3 Kráľ na ťahu venoval viacerým kritickým názorom na svoju odbornú spôsobilosť. Opoziční poslanci mu vyčítali, že ‚zradil‘ svoje pôvodné ambície viesť rezort životného prostredia. „Asi prvý argument, ktorý vždy počujem, je, že som prešiel na druhú stranu, alebo som sa dal kúpiť. Nie je to vôbec pravda,“ uviedol Huliak.

Minister argumentoval, že nárok Národnej koalície na účasti vo vláde bol legitímny, keďže strana získala viac ako 111-tisíc hlasov. Zdôraznil, že jeho vymenovanie nebolo výsledkom politického obchodu. „Bohužiaľ, pán Andrej Danko sa zachoval, ako sa zachoval. Museli sme pristúpiť k politickému rokovaniu o tom, čo patrí Národnej koalícii. To, že to vypálilo takýmto spôsobom, je len svedkom toho, že už sme štyrikrát zachránili túto vládnu koalíciu,“ skonštatoval Huliak, dodajúc, že cestovný ruch je úzko prepojený s ochranou prírody a vidiekom.

Čítajte aj Minister Huliak nezaháľa: odvolal celé vedenie štátneho Tiposu

Behali ste s puškou po horách, ale čo máte so športom?

Poslanci Progresívneho Slovenska sa ostro ohradili voči nomináciám štátnych tajomníkov na ministerstve. „Rudolf Huliak sa nestáva ministrom preto, že by jeho predchodca mal za sebou nejaké kauzy, ale preto, aby sa táto koalícia nerozpadla,“ podotkla poslankyňa Tamara Stohlová.

K jej slovám sa pridal aj poslanec Dávid Dej, ktorý spochybnil Huliakovu väzbu na rezort športu. „Ja som dovtedy o vás vedel, že sa venujete vode, pôde, lesu, že ste behali s puškou po horách. Ale ja naozaj netuším, čo vy máte so športom spoločné,“ skonštatoval.

Poslanec Dej pokračoval v kritike, keď zdôraznil, že účelom ministra by mala byť odborná pripravenosť a program. „Myslím si, že keď chce byť niekto ministrom, mal by mať program, mal by mať záujem o oblasť, o ktorú sa stará. A ja som sa dozvedel asi tri týždne dozadu, že budete ministrom športu,“ vyhlásil.

Poslankyňa a podpredsedníčka Progresívneho Slovenska Simona Petrík po diskusnej relácii ta3 V politike Video

Som zdatný, ja si rezort zaslúžim

Huliak sa v reakcii bránil, že jeho pôsobenie na ministerstve nie je politickým obchodom, ale odrazom jeho širokých odborných zručností. „Som zdatný vo viacerých oblastiach, ja si zaslúžim viesť rezort,“ uviedol.

Zástupca progresívcov na to zareagoval, že „športu sa nedotkol ani trojmetrovou tyčou“.

V oblasti podpory športu Huliak deklaroval, že sa bude usilovať o efektívnejšie využitie financií a podporu mládežníckeho športu. „Bude to prehodnotené, budeme sa snažiť, aby peniaze, ktoré pôjdu do športu, boli efektívne a podporovali mládežnícky šport,“ priblížil.

Minister taktiež vyzdvihol dôležitosť dialógu so športovými zväzmi a odborníkmi, ktorých považuje za kľúčových partnerov pri riadení rezortu. Zároveň deklaroval, že Slovensko by malo posilniť svoju pozíciu v cestovnom ruchu. „Slovensko si zaslúži byť dôstojne reprezentované, a to je naším cieľom, nie je to len o betóne a veľkých halách,“ uzavrel Huliak.