Wagenknechtová pripomenula osud PS či KDH. Parlament jej unikol o vlások

Podľa predbežných výsledkov zverejnených krátko po voľbách malo BSW 4,97 percenta hlasov, podľa konečných 4,98. Po čiastkovom prepočítaní v niektorých okrskoch jej pribudlo 4277 hlasov na celkových 2 468 670. To ale nezmenilo nič na tom, že zostala pod päťpercentnou hranicou a do Spolkového snemu sa nedostala. V absolútnom vyčíslení tak Wagenknechtovej partaji chýbalo na vstup do Bundestagu menej ako 15-tisíc hlasov. Celkovo vo voľbách hlasovalo takmer 50 zo 60 miliónov oprávnených voličov. Medzi tisícom a dvoma tisíckami hlasov pribudlo oproti predbežným výsledkom aj niektorým iným stranám, zmeny ale neboli nijako zásadné.

BSW tak pripomenula osud koalície Progresívne Slovensko-Spolu, ktorej po voľbách v roku 2020 chýbalo pre vstup do Národnej rady 926 hlasov či KDH v roku 2016, ktorému miestenka do slovenského parlamentu unikla o menej ako 1 500 hlasov.

Vo štvrtok nemecký ústavný súd zamietol žiadosť BSW, aby zabránil dnešnému vyhláseniu konečných výsledkov a nariadil prepočítanie hlasov z februárových volieb.

BSW vzniklo ako strana len vlani v januári po tom, čo postkomunistickú Levicu opustila skupina okolo výraznej političky a zdatnej rečníčky Sahry Wagenknechtovej. Najprv BSW v júnových voľbách do Európskeho parlamentu získala šesť kresiel, potom sa jej darilo aj v septembrových voľbách do troch krajinských snemov na východe Nemecka. Dosiahla zisk medzi 11,8 a 15,8 percenta hlasov.

Podľa prieskumov sa dlho zdalo, že BSW výrazne uspeje – na úkor Ľavice – aj v celonemeckých parlamentných voľbách. Februárové predčasné hlasovanie ale nakoniec vynieslo do popredia Ľavicu s prekvapivým ziskom 8,8 percenta hlasov. BSW skončilo mimo parlamentu.

Podľa konečného výsledku februárové hlasovanie vyhrala konzervatívna únia CDU/CSU pravdepodobného budúceho kancelára Friedricha Merza. Získala 28,5 percenta hlasov. Na druhom mieste s 20,8 percentami skončila pravicovo populistická až krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD), na treťom – s najhorším výsledkom vo svojich dejinách – sociálna demokracia (SPD) so 16,4 percenta hlasov. Do Spolkového snemu sa dostali ešte Zelení s 11,6 percenta, Ľavica s 8,8 percentami a jeden poslanec za stranu dánskej a frízskej menšiny Juhošlesvický zväz voličov (SSW). Okrem BSW neprekonala päťpercentnú hranicu ani doposiaľ parlamentnú a do jesene aj vládna strana FDP.

Ak by BSW bývala prekonala päťpercentnú hranicu, znamenalo by to okrem iného, ​​že by CDU/CSU a SPD, ktoré teraz rokujú o vzniku vládnej koalície, nemali v sneme väčšinu. Jedinú reálnu šancu na vznik vlády by tak bola koalícia CDU/CSU, SPD a Zelených.