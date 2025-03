Hrabko: Poslanci okolo Migaľa nevedia čo chcú, ale budú na tom trvať

Títo politici podľa neho netvoria kompaktný celok, je to len ad hoc skupina ambicióznych osobností. „Sú to jednotlivé osoby, sami nevedia, čo chcú. Ale budú na tom trvať, kým to nedostanú,“ konštatoval Hrabko. Jednotliví poslanci podľa neho neustále menia svoje stanoviská, naviac samotný Samuel Migaľ sa od koalície, s ktorou rokuje, zároveň vzďaľuje vyhláseniami o tom, že by chcel byť „mostom“ medzi koalíciou a opozíciou.

„Na to nemá schopnosti ani spôsoby a je ťažko s takýmito ľuďmi vyjednávať. Asi sa Robertovi Ficovi už ani veľmi nechce s týmto zapodievať, ale musí. Vtedy sa ukazuje sila premiéra, ako dokáže manažovať celú situáciu,“ povedal Hrabko. Pripomenul, ako dokázal dlhodobo viesť vládu Mikuláš Dzurinda, ktorý bol v parlamente dokonca v menšinovom postavení.

Samotnú výmenu na poste ministra cestovného ruchu a športu, kde Dušana Keketiho vystriedal Rudolf Huliak, nepovažuje Hrabko za nič politicky neštandardné. „Vláda v parlamente nemala dostatočnú podporu, tak sa dohodla so štyrmi poslancami,“ konštatoval. Zároveň to však podľa neho znamená, že SNS prišla o rezort, ktorého vytvorenie dlhodobo plánovala a napokon ho aj politicky presadila.

V parlamente sa podľa Hrabka v čase patovej situácie ohľadom väčšiny nahromadilo enormné množstvo agendy, od volieb rôznych funkcionárov až po novú legislatívu.

Na riadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR, ktorá sa začne 25. marca, avizuje predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok aj voľbu predsedu parlamentu. „Bude to taká trma-vrma, ktorá bude zaujímavá aj čo sa bude týkať nastúpenia náhradníkov za poslancov,“ poznamenal Hrabko.

Pripomenul, že kreslo ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktorým je aktuálne kandidát Hlasu-SD na post predsedu parlamentu Richard Raši, je na základe koaličnej zmluvy už v gescii Smeru-SD.

Zatiaľ čo z koaličnej strany je podľa Hrabka politická situácia komplikovaná, z opozičnej chýba schopnosť zmysluplne na ňu reagovať. „Obávam sa, že v prípade opozičných strán je to podobné ako v prípade pána Migaľa, teda, že vlastne ani nevedia, čo chcú. A potom je tá situácia naozaj neriešiteľná,“ uzavrel Hrabko.