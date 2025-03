Šutaj Eštok pripúšťa predčasné voľby, ak by NRSR nevedela prijať zákony

Pokiaľ by Národná rada (NR) SR nevedela prijímať prospešné zákony z dielne vlády, je debata o predčasných voľbách legitímna. Vyplýva to z vyjadrení ministra vnútra a lídra Hlasu Matúša Šutaja Eštoka v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Zopakoval, že hľadanie dohody s odídencami z Hlasu je na premiérovi Robertovi Ficovi (Smer). Podľa predsedu KDH Milana Majerského si vládni predstavitelia snažia chrániť svoje "teplé miestečka", a to spôsobilo rozpory. Vyčíta vláde, že nerieši problémy obyvateľov.