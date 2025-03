Po útoku na spišskom gymnáziu obvinili miestneho šéfa polície

Deň po vražednom útoku v Spišskej Starej Vsi Video Archívne video.

O obvinení informovala Markíza.

Čítajte viac Mladík, ktorý je obvinený z vrážd na škole v Spišskej Starej Vsi, sa dvakrát pokúsil o samovraždu

Ako informuje Markíza, Vyšlo najavo, že škola vypracovala 22-stranový dokument, v ktorom opisovali správanie a vyhrážky páchateľa spolužiakom.

Týždeň pred incidentom o tom hovorili aj s riaditeľom obvodného oddelenia, ktorý to však nevyhodnotil ako trestný čin. Videl v tom šikanu.

„Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil policajta z trestného činu marenia úlohy verejným činiteľom,“ uviedla hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.

Ide priamo o riaditeľa obvodného oddelenia. Práve on sa so zástupcami školy o problémovom žiakovi rozprával. Vypovedal, že navrhol, že v deň skúšok, keď mal prísť Samuel do školy, môže byť priamo na mieste. Škola to odmietla.

„Policajt mal nesprávne vyhodnotiť závažné informácie o žiakovi ako informácie bez trestnoprávnej relevancie a nekonať z úradnej povinnosti,“ spresnila Dobiášová.

Osemnásťročný žiak Samuel S. sa 16. januára 2025 rozhodol okolo obeda vojsť do budovy Gymnázia v Spišskej Starej Vsi a nožom zaútočiť na niekoľko osôb. Na miesto okolo jednej hodiny popoludní vyrazili policajti aj záchranári. Pri útoku zomreli dvaja ľudia – išlo o zástupkyňu riaditeľa a študentku. Jednu 18-ročnú študentku zranil. Samuel je obvinený z úkladnej vraždy.