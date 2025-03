Danko: Treba mať pochopenie pre ambície, Huliak dostal šancu

Predseda SNS Andrej Danko už pri príprave kandidátky svojej strany do parlamentných volieb videl u nového ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka ambíciu realizovať sa. Ako dnes ďalej povedal v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR, pre ambície je treba mať pochopenie a Huliak dostal na ministerstve šancu.

„Očovan ako remeň, bohovský dobráčisko.“ Miestni v Očovej by Huliaka chceli za starostu, nie za ministra Video

„Je to v jeho rukách. Dôležité je aby pokračoval v práci prechádzajúceho ministra (Dušana ) Keketiho,“ povedal Danko. Doplnil, že ak bude mať Huliak ‚krvavé oči‘, nemusí to dopadnúť dobre.

Predseda SNS pripomenul, že Huliak je dnes už nominantom strany Smer. „Pokiaľ má niekto ambíciu, a osobne si myslí, že Rudolf Huliak niektoré veci unáhli zbytočne, pretože to oslabenie národných síl je vážna téma, každopádne si myslím, že ten problém je vyriešený,“ povedal Danko na margo skupiny rebelujúcich poslancov okolo Huliaka. Teraz je podľa neho rad na rokovanie s poslancami kolo Samuela Migaľa. „Ani jeden nepovedal, že je proti Robertovi Ficovi,“ zdôraznil šéf SNS.

Podľa opozičného poslanca Michala Trubana (Progresívne Slovensko) riešia vládni politici len seba a svoje ‚fleky‘. Dôvodom celej vládnej krízy podľa neho je, že najskôr chcel byť Danko predsedom parlamentu a Huliak potom ministrom. „Aj pán minister Keketi ide teraz na viceguvernéra Národnej banky Slovenska,“ poukázal Truban s tým, že ide znova o politickú nomináciu.

Záujmom opozície je podľa Trubana, aby vláda čo najskôr skončila a boli predčasné voľby. To bolo podľa neho aj dôvodom rokovania vedenia progresívcov so Samuelom Migaľom. „Som napríklad rád, že sa zhodli na tom, že napríklad pán (Richard) Raši by nebol dobrý predseda parlamentu,“ dodal Truban.

Šéf SNS chce diskutovať o straníckej disciplíne a meniť systém krúžkovania vo voľbách

Predseda SNS Andrej Danko chce v súvislosti s krízou vo vládnej koalícii diskutovať o straníckej disciplíne v parlamente a meniť systém krúžkovania kandidátov v parlamentných voľbách. Ako dnes povedal v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR, poslanci v súčasnosti po zvolení do parlamentu môžu svojvoľne opúšťať strany, za ktoré boli zvolení.

„Systém politických strán je taký, že môžu odísť z politickej strany v parlamente,“ zdôraznil Danko s tým, že takíto poslanci následne môžu vznášať rôzne požiadavky. Zákony by sa v tejto súvislosti podľa neho mali zmeniť tak, aby „byť predsedom politickej strany malo vôbec význam,“.

Podľa opozičného poslanca Michala Trubana (Progresívne Slovensko) by jediným zmyslom Dankovho nápadu bolo, aby mal moc nad svojimi poslancami. „Toto je teraz problém Slovenska, takúto vec riešiť?,“ opýtal sa.