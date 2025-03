Kaliňák vidí dohodu v koalícii optimisticky, Jaurová nie

Minister obrany a podpredseda vlády SR Robert Kaliňák (Smer) vidí dohodu v koalícii optimisticky. Tvrdí, že už sú ďaleko, pričom ide podľa neho skôr o programovú a hodnotovú diskusiu. Podľa poslankyne parlamentu a podpredsedníčky PS Zory Jaurovej nie je isté, či sa situácia na marcovej schôdzi parlamentu vyrieši a koalícia by mala uvažovať o predčasných voľbách. Uviedli to v diskusnej relácii TA3 V politike.

„My chceme, aby to potom keď sa to všetko dorokuje, naozaj veľmi dlho fungovalo usporiadane,“ povedal Kaliňák. Diskusia v koalícii sa podľa jeho slov týka skôr toho, čo sa dá dosiahnuť. Jaurová súčasnú koalíciu označila za vládu v demisii, ktorej sa podarilo schváliť iba najnevyhnutnejšie zákony. „Uvažovať veľmi vážne a veľmi seriózne o predčasných voľbách by nemala iba opozícia, ale aj koalícia,“ uviedla.

Prebrali aj návrh prímeria na Ukrajine. Kaliňák potvrdil, že Smer podporuje akékoľvek snahy o prímerie a mier. Jaurová ocenila ministra obrany, že vyzval Rusko, aby sa riadilo návrhom na prímerie. Dúfa, že také stanovisko zaujme aj premiér SR Robert Fico (Smer). Záujmom Ruska však podľa nej v tejto chvíli nie je prijať mierové podmienky. Kaliňák podľa svojich slov počul, že Putin súhlasí s prímerím, no sú tam iné argumenty.

Obaja sa zhodli na tom, že je potrebné vytvárať spoločnú obrannú politiku. Jaurová v reakcii na otázku o prijatí pozvania od prezidenta Petra Pellegriniho za okrúhly stôl s cieľom zjednotiť postoj zahraničnej politiky Slovenska odpovedala, že PS sa na takýchto debatách zúčastní.

Kaliňák v reakcii na obvinenia týkajúce sa vily v Chorvátsku zopakoval, že šéfka parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) zneužila funkciu a informáciu povedať nemala. Porušila podľa neho to, že rodinní príslušníci politikov majú mať uzatvorené majetkové priznania, iba politici otvorené. Jaruová očakáva, že výbor sa vecou bude zaoberať a dúfa, že koalícia ho nebude blokovať.