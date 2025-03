Kaliňák o zatajenej vile: Riziko, že zaplatím pokutu, tu je. Nevylúčil, že nehnuteľnosť predá a kúpi si druhú

Kaliňák v relácii ta3 V politike vysvetľoval, prečo vila, ktorú jeho rodina kúpila ešte pred šiestimi rokmi, nebola uvedená v majetkovom priznaní. Nehnuteľnosti mali byť uvedené v priznaní za rok 2023, keď sa podpredseda Smeru ujal funkcie vo vláde. Ústavný zákon ukladá povinnosť uviesť v priznaní všetky majetky v hodnote nad 25-tisíc eur. V dokumente sa vypĺňajú informácie o príjmoch a majetku nielen politikov, ale aj členov ich rodiny.

Kaliňák k vile v Chorvátsku: Riziko, že zaplatím pokutu, tu je Video Zdroj: TV Pravda

„Faktom zostáva, že podľa zákona je časť majetkového priznania o rodinných príslušníkoch – o deťoch a o manželke – utajená. V roku 2023 som vedel, že pani Remišová je predsedníčkou výboru a potvrdila, že by tie informácie aj tak vyniesla. Bolo jasné, že to zneužijú,“ vysvetlil minister obrany v relácii s tým, že informácie neuverejnil pre „vyšší princíp ochrany“ jeho detí. „Ja som zaistil dva roky pokoja, vždy bude pre mňa rodina na prvom mieste. Ak budem mať niesť zodpovednosť, tak ju ponesiem,“ uviedol.

Kritizoval, že Veronika Remišová (Za ľudí) o vile informovala na straníckej tlačovej konferencii a tým podľa Kaliňáka zneužila svoju verejnú funkciu. „Ak ako predsedníčka výboru má pochybnosti o majetkovom priznaní, má zvolať rokovanie výboru, prípadne rozhodnúť o pokute. Ona to neurobila,“ povedal Kaliňák.

Vila už nie je tajná

Pred novinármi doplnil, že svoj postup je pripravený obhajovať aj pred členmi Výboru Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií. „Ak výbor rozhodne, že moja argumentácia neobstojí, tak budem niesť následky, s tým samozrejme každý musí rátať,“ poznamenal. „Riziko, že zaplatím trojmesačnú pokutu, tu je, a keď sa tak výbor rozhodne, to spravím a svojim voličom sa rád ospravedlním,“ dodal minister.

Ďalej povedal, že k veci má vlastný výklad: kúpou vily podľa neho nedošlo k prírastku majetku, ale „k transformácii tých peňazí, ktoré priznal v minulosti“. „Iné je, keď zatajíte majetok, na ktorý nemáte. Ale v tomto prípade ide o majetok, ktorý mám, ktorý sa transformuje z finančného hľadiska na nehnuteľnosť,“ povedal Kaliňák.

Čítajte viac Manželka ministra Kaliňáka vlastní apartmány pri pláži v Chorvátsku. Neďaleko majú pozemky aj ďalší známi Slováci

Síce minister opakoval, že svojim postupom chcel chrániť súkromie rodiny, a preto do majetkového priznania nezapísal nehnuteľnosti pri mori, tento týždeň informácie aj tak vyšli najavo. Nevylúčil preto, že vilu v budúcnosti predá. „Môže sa stať opak, že si ju teraz predám, kúpim druhú. Samozrejme, že je to možnosť, podľa toho, ako sa rozhodneme. Môžem kľudne nejakú predať. Kľudne môžem hľadať nejakú novú. Táto bola na takom odľahlom mieste, veľmi sa mi to pozdávalo, sám som tam nebol veľmi často, ale vybrala to pani manželka veľmi dobre,“ povedal Kaliňák.

Podpredsedníčka PS Zora Jaurová, ktorá s ministrom obrany v ta3 diskutovala, podotkla, že legislatíva v oblasti transparentnosti majetkových pomerov politikov nie je dostatočná. Kaliňákov argument o ochrane súkromia považuje za porušenie zákona podľa „svojvoľného rozhodnutia“.

„Tento argument by teda mohol použiť ktorýkoľvek občan Slovenska a povedať si, že neuvediem nejaké veci v daňovom priznaní alebo nezaplatím dane, lebo tým chránim svoju rodinu,“ doplnila. „To otriasa základmi právneho štátu na Slovensku a je veľmi nebezpečné, keď minister vlády používa takúto argumentáciu,“ zhodnotila poslankyňa NR SR.

Jaurová: Kaliňák nemôže rozhodnúť, že niektoré zákony nebude dodržiavať Video Zdroj: TV Pravda

Zasadne výbor?

Jaurová zatiaľ nevie, či výbor ku Kaliňákovej vile vôbec bude uznášaniaschopný. Väčšinu v ňom totiž majú koaliční poslanci a bez ich účasti sa zasadnutie výboru nepodarí otvoriť. „My, bohužiaľ, máme skúsenosť, že podobné podania na členov vlády, ktoré sme podali, výbor nielenže nerozhodol, však mohol rozhodnúť, že ich zamietne, ale on o nich ani nezačal rokovať, čo je protiústavné,“ poznamenala.

Predsedníčka parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Remišová v reakcii na tvrdenia Roberta Kaliňáka uviedla, že politik vlastníctvo nehnuteľnosti nakoniec zverejnil sám. „Predsedníčkou výboru som od parlamentných volieb 2023 a ani jediný raz som sa nevyjadrovala a ani neinformovala o rodinných príslušníkoch, či už opozičných, alebo koaličných poslancov. Riadim sa tým, že zákon sa musí dodržiavať a na všetkých má platiť rovnaký meter,“ uviedla.

Spochybnila tiež argument o tom, že zatajením vily chcel chrániť súkromie rodiny. „Ako minister obrany má 24 hodín denne, 7 dní v týždni po zuby ozbrojenú ochranku a v majetkovom priznaní má na internete zverejnený byt, v ktorom aj s rodinou býva, tak ako to majú aj ostatní verejní funkcionári. Kaliňák priznal, že úmyselne porušil nie obyčajný zákon, ale ústavný zákon, pretože si povedal, že to je tak pre neho výhodnejšie,“ skonštatovala.