Záujem o post ministra investícií prejavil len Ferenčák, tvrdí Raši

Migaľ pre Pravdu: Vedeli sme, že príde verejná poprava. Plán? Zrejme destabilizácia Hlasu, stranu má prevziať Drucker Video Archívne video

„Je to primátor, je to poslanec župného zastupiteľstva. Pokiaľ tam príde, že bude také rozhodnutie, a nechá expertov na ministerstve pracovať, tak môže byť úspešný. Keď bude mať pocit, že to bude riadiť po svojom, tak Slovensko bude mať problém,“ povedal Raši o Ferenčákovi. Zdôraznil, že ktokoľvek sa stane ministrom, mal by rešpektovať odborníkov.

Vládna koalícia aktuálne rokuje s trojicou poslancov okolo Samuela Migaľa o ich podpore. Dostať by mohli MIRRI SR.