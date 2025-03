Koniec „srandy“, SaS podala na Kotlára trestné oznámenie: Šíri poplašné správy, ľudí to môže stáť život

SaS podáva trestné oznámenie na Kotlára za výroky o vakcínach Video Zdroj: TV Pravda

„Ako poslanci strany SaS podávame trestné oznámenie na Petra Kotlára pre podozrenie zo šírenia poplašnej správy,“ oznámil poslanec Tomáš Szalay. Po tlačovke splnomocnenca vlády vzniklo podľa saskára nebezpečenstvo, že sa zaočkovaní ľudia budú báť, že dostanú rakovinu.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa má s Kotlárom stretnúť v stredu, hovoriť majú práve o výsledkoch analýzy, ktorú verejnosti prezentoval bez dôkazov. Szalay hovorí, že trestné oznámenie podávajú v predstihu, aby Žilinka mohol vypočuť Kotlára už tento týždeň.

Koledujeme si o problém

Poslankyňa Jana Bittó Cigániková povedala, že Kotlárove vyjadrenia, ktoré nie sú založené na faktoch, môžu vyplašiť ľudí. „Je smutné, že on naozaj vyplaší ľudí. Tí ľudia naozaj, aj keď napríklad budú mať zdravotné problémy nepôjdu nabudúce na očkovanie. A to ich môže stáť život,“ varovala poslankyňa. „Toto už prestáva byť sranda,“ pokračovala. „Treba na to reagovať, musíme niečo robiť,“ povedala.

Pripomenula, že každá vakcína prechádza klinickými skúškami a nie je pravda, že by išlo o experimentálne očkovacie látky. Do celého procesu sú zapojené stovky odborníkov. „Predstavte si to množstvo ľudí, ktoré by muselo byť súčasťou tej konšpirácie,“ podotkla poslankyňa.

Kotlár prirovnal ľudí ku kukurici, vakcíny obsahujú vysoké množstvo DNA

Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková uviedla, že hoci Kotlár šíri nepravdivé informácie, má dôveru vlády. „On svojimi výrokmi hrubo znepokojuje časť verejnosti, ktorá má už teraz obavu z očkovania,“ vyhlásila. Podotkla, že ak v budúcnosti príde nejaká pandémia, ľudia by mali mať pravdivé informácie.

Súčasťou trestného oznámenia sú podľa Szalaya základné štúdie, ktoré ukazujú, ako a či sa môže DNA dostať do vakcíny a tiež, ako očkovacie látky fungujú. Medzičasom sa ukázalo, že za Kotlárovou analýzou je česká konšpirátorka Soňa Peková. I keď mal Kotlár podľa Szalaya prešetrovať pandémiu, vybral si alternatívnych vedcov, ktorí už vopred hlásili, že vakcínam neveria. „Išlo o účelové vyberanie respondentov,“ povedal s tým, že Peková do tohto tábora patrí.

Na Kotlárove slová o "génovej terapii" reagoval aj infektológ Peter Sabaka

Zistenia zaslal FBI

Kotlárovi schválila vláda širšie kompetencie ešte v polovici januára. Súčasťou schváleného balíčka bola aj dohoda na analýze vakcín a jednotlivých šarží, ktoré sa u nás používali počas pandémie. Konšpirátor Kotlár na zvolanej tlačovej nepodložil svoje tvrdenia dôkazmi a odmietal odpovedať na konkrétne otázky. Zistenia chce Ficovmu kabinetu stihnúť prezentovať ešte do konca mesiaca. Žilinku zase požiadal, aby vo veci bezodkladne konal.

„Žiadam ho, aby táto informácia bola v krátkom čase dôkladne prešetrená, a aby sa zabezpečilo, že sa na jej vyšetrovaní nebudú podieľať tie zložky štátu, ktoré sú zodpovedné za jej bagatelizovanie a utajovanie objektívnych skutočností,“ vyjadril sa splnomocnenec. Problematiku je ochotný vysvetliť aj hlave štátu. Petra Pellegriniho vyzval, aby prestal dehonestovať jeho prácu, rozprávať o „nanočipoch“ a vyjadrovať sa k „téme, ktorej nerozumie“. Kotlár, ktorý prešetruje pandémiu, je pritom ortopéd.

Kotlár svoje zistenie zaslal aj za oceán americkému ministrovi zdravotníctva Robertovi F. Kennedymu Jr. Informácie posunul aj šéfovi FBI Kashovi Patelovi a americkej ministerke spravodlivosti Pamele Bondiovej.

Šutaj Eštok o spálení kovid testov za 10 miliónov eur

Z očkovaných kukurica

Analyzovaných bolo podľa Kotlára 34 šarží očkovacích látok Pfizer a Moderna. „Výsledky analýzy všetkých analyzovaných šarží dokázali, že v každej jednej ampule sa nachádza enormne vysoké množstvo DNA,“ vyhlásil.

Foto: TASR, Jaroslav Novák kotlár Peter Kotlár (SNS)

Splnomocnenec známy šírením konšpiračných teórií tvrdí, že spomínané množstvo DNA sa integrovalo do buniek a z očkovaných sa stali geneticky modifikované organizmy. Pripodobnil ich ku kukurici. „Moderna a Pfizer z očkovaných spravili geneticky modifikované organizmy, narábali s ľuďmi ako s kukuricou bez ich vedomia,“ povedal ďalej Kotlár. „Slováci, my nie sme kukurica,“ povedal neskôr s tým, že vidí priestor, aby očkovaní ľudia vymáhali odškodnenie od štátu súdnou cestou.

Kto robil analýzu Kotlár odmietol povedať, v neskoršej odpovedi priznal, že ju sám nevykonal. Verejnosti vraj nie je povinný predložiť dôkazy.