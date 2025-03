Slovenská vláda rozkladá právny štát, tvrdí medzinárodná správa

Slovensko patrí podľa siete občianskych organizácií Liberties medzi krajiny, ktorých vlády systematicky rozkladajú demokraciu a právny štát. Upozornila na to organizácia Via Iuris s odvolaním sa na správu o stave právneho štátu v krajinách Európskej únie vypracovanou združením Liberties. Správa podľa Via Iuris podrobne opisuje oslabovanie kľúčových inštitúcií, eróziu bŕzd a protiváh a zvyšujúce sa obmedzenia základných práv a slobôd na Slovensku.